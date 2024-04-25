“Ayırmaya gelen taksici ile tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı”

Gönyeli’de, M.A.B. ile A.T. arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise tutuklandı.

Tutuklanan zanlılardan M.A.B.’nin, A.T. ile kavgayı ayırmaya çalışan taksiciyi bıçakla yaraladığı belirtildi.

Olayda yaralanan A.T.’nin ise Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşadığı için tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, M.A.B. ile A.T. arasında Instagram’da tartışma yaşandığını, bunun üzerine Çarşamba gün Gönyeli’de kavga ettiklerini kaydetti.

Polis, kavga anında zanlı M.A.B.’nin, üzerinde kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçak ile A.T.’nin kafasını yaraladığını söyledi.

Polis memuru, M.A.B.’nin A.T.’yi olay yerine getiren ve ayırmaya çalışan taksici Cihat Alp'a da konu bıçağı sallayarak, sağ baş parmağını, sağ işaret parmağını, sol kol dirseğini, göğüs kısmını yaraladığını kaydetti.

Her iki yaralanın da devlet hastanesindeki ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu edildiğini söyleyen polis, her iki zanlının da Gönyeli Polis Karakolu’na celp edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı A.T.’nin muhaceret kontrolünde 25 Aralık 2023 tarihinden beri Kıbrıs’ın kuzeyinde toplamda 122 gün ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, olayda kullanılan bıçağın da henüz bulunmadığını belirterek, bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.