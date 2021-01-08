“Ayda 20 bin aşı ile ekonomi normale döndürülemez”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ayda 20 bin aşı ile ekonominin normale döndürülemeyeceğini, ekonominin normalleştirilebilmesi için 300 bin aşıya ulaşılması gerektiğini söyledi.

Birlik Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı açıklamada, ekonominin iyileşmesinin aşı ile paralel yürüyeceğini, dolayısıyla 300–350 bin aşıya ulaşılmasının gerektiğini ifade etti.

“Ayda 20-25 bin aşı ile ekonomiyi düzeltmek mümkün olmaz”

Avrupa Birliği ve Türkiye’den aşı geleceğini belirten Gürcafer, Birlik olarak Avrupa Birliğinden aşıların gelmesi için devreye gireceklerini kaydetti.

Gürcafer, “Türkiye’de Çin’den 50 milyon aşı alınacak ama bu aşılar 2021 yılının sonuna kadar gelecek. Eğer bizde de aşıların gelişi 2021 yılı sonuna kadar yayılacaksa ve ayda bize ortalama 20-25 bin aşı gelecekse ekonomimizi normalleştirmeyi başarmamız mümkün değildir. Çünkü ayda yapılacak olan 20-25 bin aşı ile kapıları açamaz, karantinaları da kaldıramayız” dedi.

Kısa sürede normalleşmenin mümkün olduğunu ifade Gürcafer, “Bu saatten sonra toplumun aşılanmasına, aşılanma ile birlikte açılımın gerçekleşmesine ve aşılanmış insanların ülkeye gelmesini hedefleyen bir politikayla, dünyadan çok daha kısa bir sürede normalleşebiliriz. Dolayısıyla bu durumu da avantaja dönüştürebiliriz” dedi.

Birlik Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede siyaset kurumunda değişikliğe gidilmesi gerektiğini de vurguladı.

Gürcafer, “Ülkeyi yöneten ve en donanımlı insanlardan oluşması gereken sektörün siyaset kurumu olması gerekir. Dolayısıyla oralarda reform yapmak ve sonra aşağılara inmek gerekir. 44 yılda 46 iktidar, yani 46 farklı hükümet modeli gelişirse bu ülkede hiçbir şey yapamazsınız” dedi.

Gürcafer, anlayışın ve zihniyetin değişmesi gerektiğini, özellikle de siyaset kurumunda reforma gidilmesi gerektiğini söyledi