Ay. Napa'da ateş açma, Larnaka'da bıçaklama!

Alithia’nın haberine göre, aynı yol üzerinde bulunan 67 ve 60 yaşlarındaki iki yurttaşa ait eve dün gece 02.00 sularında ateş açıldı.

Daha önce de suç unsurlarının hedefi olan şahısların kardeş ve iş insanı olduğu kaydedilen haberde, birine 3, diğerine 4 el mermi isabet eden evlerin hafif hasara uğradığı bilgisi verildi.

Öte yandan Fileleftheros, Çarşamba gecesi Larnaka’da bir apartmanda, yabancı gruplar arasında, bıçaklanmayla sonuçlanan kavga çıktığını bildirdi.

Habere göre, apartmanda sakin bir kişi ile para anlaşmazlığına düşen 23 yaşındaki şahıs, arkadaşlarını da çağırdı ve başka üç kişiye saldırdı. Bıçakların da kullanıldığı saldırıda, 25 ve 30 yaşındaki şahıslardan biri sırtından diğeri de elinden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, 23 yaşındaki şahıs ise tutuklandı ve dün çıkarıldığı mahkemeden hakkında 7 gün tutukluluk emri alındı.