Avukat Aslı Murat: “Bilim de hukuk da ayaklar altında, çocukların üstün yararı ihlal ediliyor”

Avukat Aslı Murat, “başörtüsü tüzüğü” konusunda bilimsel verilerin ve hukukun Hükümet tarafından göz ardı edildiğini vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat, çocuk psikiyatristlerinin de üyesi olduğu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nin açıklamalarına dikkat çekti. Murat, “Suni gündemle toplumu ayrıştıran ve çocukları hedef haline getiren düzenleme ve uygulamaların bilime uygun olmadığını söylüyorlar. Çocuklara daha fazla zarar veriyorsunuz diyorlar.” dedi.

“Hükümetimsi yapı ne yapıyor? Çocuklarla çalışan bunca uzman bilimsel temelde tespit yapmışken, yeni tüzük önerisinde topu ‘Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi’ne atıyor. Belli ki siz hukuk kurallarını kendi keyfinize göre yok saydığınız gibi, bilimi de kılıfına uyduracağınızı sanıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Murat açıklamasında “Mevzuat ayaklar altına alınıyor, pas pas şeklinde ezilip geçiliyor. Ne bilim dinleniyor ne hukuk. Çocukların üstün yararı göz göre göre ihlal ediliyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.