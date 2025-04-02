Erenköy-Karpaz Belediyesi ile Avtepe Muhtarlığı tarafından düzenlenen 18’inci Avtepe Medoş Lalesi Festivali, 5 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Festival, Avtepe köy meydanında saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu devam edecek. Festivalde, halk dansları gösterileri, konserler, yöresel yemek ve elişi stantları, çocuklar için oyun parkları yer alacak.

Verilen bilgiye göre festivalde, YENDER Halk Dansları Ekipleri, Derince Kültür Merkezi Çocuklar Roman Ekibi, Diamoonte Dans Okulu ve Art Street Kafkas Ekibi gösteri yapacak.

Festivalde ayrıca Derince Kültür Merkezi Halk Müziği Grubu, Port Medikal Grubu ile Retro Çalgıcıları sahne alacak.

Festival kapsamında, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel 3’üncü Yol Koşusu düzenlenirken, YENDER’in ise 3’üncü geleneksel Medoş Lalesi Konulu Resim Yarışması (İlk-Orta -Lise) da yapılacak.