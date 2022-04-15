Avrupa Uzay Ajansı'ndan 15-18 Nisan uyarısı: Dev toz bulutu geliyor!

Avrupa Uzay Ajansı, dev toz bulutunun Doğu Akdeniz’e yaklaştığını duyurdu.

Sahra Çölü'nden çıkarak Akdeniz Havzası'nı etkisi altına alacak olan toz bulutu, birkaç gün boyunca Kıbrıs’ı ve bölgeyi esir alacak.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında Akdeniz Havzası'na Sahra Tozu fırtınasının yaklaştığını duyurdu.

15-18 Nisan tahminlerine göre toz İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs yönünde hareket edecek.