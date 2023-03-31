Avrupa Parlamentosu’ndan Ersin Tatar’a: “IMAGINE’a geri dön!”

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek’in girişimiyle, Sol grup adına koordinatörlüğünü yaptığı Kültür ve Eğitim Komitesin’den Ersin Tatar’a “Imagine programına geri dön” çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Sabine Verheyen’in imzasını taşıyan mektupta, komitenin, programın devamına dair siyasi destek ve teşvik ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Çatışma bölgelerinde yaşayan topluluklar arasında yakınlaşmanın ve empatinin teşvik edilmesi için genç nesiller ve öğretmenler arasında eğitimsel etkileşimin esas olduğu vurgulanan mektupta, müzakere sürecinin olmadığı ve sorunların çözümsüz kaldığı bir dönemde IMAGINE programının öneminin daha da arttığı vurgulandı.

Mektupta, Kıbrıs’ta iki toplumlu projelerin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında iletişimi artırdığı ve işbirliğinin kurulmasında başarılı olduğunun kanıtlandığı vurgulanarak, “Bu projelerin Kıbrıs Sorununun kapsamlı bir çözüme kavuşturulması ve bulunacak çözümün kalıcı olması açısından son derece önemli olduğu genel kabul görüyor” denildi.

Verheyen, mektupta “Nir eğitim programı olan IMAGINE programının mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması için, mümkün olan her şeyi yapmanızı rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

IMAGINE programı, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi tarafından İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi himayesi altında uygulanmaktaydı ve Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse ediliyordu. Program aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) ve BM Özel Danışman Ofisi (OASG) tarafından da destekleniyordu.

2017'den itibaren Kıbrıs'ta uygulanan IMAGINE projesine 2022 yılına kadar adanın her iki tarafından 6 bin 117 öğrenci ve 714 öğretmenin katıldı. Kıbrıslı Türk lideri tek taraflı bir kararla programdan geri çekildi.

Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi Ersin Tatar’a gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:

Sayın Tatar Bey,

Kıbrıs Türk Toplumu Lideri,

Lefkoşa, Kıbrıs

Kıbrıs’ta en başarılı iki toplumlu programlardan biri olan ‘IMAGINE’ programının, Kıbrıs Türk toplumunun mevcut liderliğinin programa katılımını askıya alması sebebiyle, 2022-23 öğretim yılında uygulanmadığı, Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komitesi'nin dikkatine gelmiştir.

Komitemiz, bu durumdan ötürü derin bir üzüntü duymaktadır ve Kıbrıs Türk liderliğini kararını değiştirmeye ve programın devamı için gerekli siyasi desteği sağlamaya davet ediyoruz. Ayrıca, programda yer alan tüm tarafları, mevcut engellere rağmen programı sürdürmenin yollarını bulabilmeleri için ortaya yaratıcı çaba koymaya çağırıyoruz.

Komite, IMAGINE projesinin Kıbrıs'ta iki toplum arasında temasları artırmayı, ırkçılığa ve şiddete karşı barış kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan bir eğitim programı olduğunun farkındadır. 2017'den itibaren Kıbrıs'ta başarıyla uygulanan IMAGINE projesine 2022 yılına kadar adanın her iki tarafından 6117 öğrenci ve 714 öğretmenin katıldığı bilgisini öğrendik.

IMAGINE programı, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve Dayanışma Evi tarafından İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi himâyesi altında uygulandı ve Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından da finanse edildi. Program, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) ve BM Özel Danışman Ofisi (OASG) tarafından da destekleniyor. Programın uygulanması için, iki toplumun liderliklerinin resmi katılımı ön koşuldur.

Komite, bu mektupla, yukarıdaki bilgiler ve aşağıda belirtilen nedenlerle, programın devamına dair siyasi destek ve teşvikini ortaya koyar.

Birincisi, çatışma bölgelerinde yaşayan topluluklar arasında yakınlaşmanın ve empatinin teşvik edilmesi için genç nesiller ve öğretmenler arasında eğitimsel etkileşim esastır.

Müzakere sürecinin olmadığı ve sorunların çözümsüz kaldığı bir dönemde IMAGINE programının önemi daha da artmaktadır.

İkincisi, Kıbrıs’ta iki toplumlu projelerin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında iletişimi artırdığı ve işbirliğinin kurulmasında başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Bu projelerin Kıbrıs Sorununun kapsamlı bir çözüme kavuşturulması ve bulunacak çözümün kalıcı olması açısından son derece önemli olduğu genel kabul görüyor.

Üçüncüsü de, Avrupa Birliği, iki toplum arasında uzlaşma ve güven oluşturmayı amaçlayan IMAGINE gibi programları sürekli olarak desteklemiş ve finanse etmiştir. AB bu duruşuyla, barışa katkıda bulunan diğer çabaların başarılı olmasıyla yakından ilgilenmektedir.

Bütün bunların ışığında, bir eğitim programı olan IMAGINE programının mümkün olan en kısa sürede yeniden başlaması için, mümkün olan her şeyi yapmanızı rica ediyorum.