Avrupa Parlamentosu, Anastasiadis'in de yer aldığı 'Pandora Araştırması'nı onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP) “Pandora Papers” skandalı olarak bilinen belgelerde adı geçen ve aralarında Kıbrıslı lider Nikos Anastasiadis’in de bulunduğu kişiler konusunda üye devletlerin araştırma yapması gerektiğini vurgulayan kararı dün onayladı.

Fileleftheros gazetesi, “Pandora’nın Kutusu Açıldı" başlığı ile yansıttığı haberde, "Rezil Olmaktan Kurtulamadık" yorumunu yaptı.

Avrupa Parlamentosu’nun “Pandora Papers” skandalında adı geçen ve aralarında Anastasiadis’in de bulunduğu kişiler hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yapılan kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

AP’ın raporunda Anastasiadis’in yanı sıra İngiltere eski Başbakanlarından Tony Blair gibi birçok devlet başkanı ve siyasetçinin isimlerinin yer aldığı da vurgulandı.

Anastasiadis’in isminin “Pandora Papers” içerisinde yer almasının sebebi, “eski avukatlık bürosunun adının, dört uluslararası şirkete ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip bir Rus işadamının eylemleriyle ilişkilendirilmesi” olduğu hatırlatıldı.

Nikos Anastasiadis ise bu iddiaları reddetti.



Kıbrıs'ın güneyinde siyasi partiler de AP kararına ilişkin açıklamalar yaptı. AKEL’in açıklamasında, “Nikos Anastasiadis Kıbrıs’ın rezil olması konusunda tarih yazdı” ifadelerini kullandı.

DİKO’dan yapılan açıklamada ise “Anastasiadis’in adının söz konusu kararda yer almasının ülke tarihindeki kara bir sayfa olduğu” vurgulandı.



Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos ise konuya ilişkin açıklamasında, “Anastasiadis’in gerçeklerin açığa çıkması için araştırma yapılmasını reddetmediğini, hatta desteklediğini” söylemekle yetindi.