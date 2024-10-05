Avrupa Kültür Başkenti adayı Lefkoşa’dan Video çalışmaları için açık çağrı

Avrupa Kültür Başkenti adayı Lefkoşa 2030, sanatı kentsel peyzajla bütünleştirerek herkes için erişilebilir kılmak amacıyla küratörlüğünü görsel sanatçı PASHIAS'ın üstlendiği “OTHONI” başlıklı kamusal sanat müdahaleleri serisini düzenliyor ve yerel-uluslararası sanatçıları video çalışmaları sunmaya davet ediyor. “OTHONI” serisi, Lefkoşa Uluslararası Festivali 2024'ün Paralel Programı’nın bir parçasını oluşturuyor. Lefkoşa Uluslararası Festivali Basın Bürosu bu konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Bir dizi kamu müdahalesi olan “OTHONI”, Smart Lefkoşa ekibi tarafından başkentin her yerine kurulan önceden var olan görsel iletişim araçlarını kullanarak vatandaşları, sakinleri ve ziyaretçileri yaşadıkları şehirle buluşturmayı amaçlıyor. Lefkoşa'nın cadde ve sokaklarında merkezi bir konuma yerleştirilen bu dijital ekranlar, yoldan geçenlerin günlük yaşamına bir pencere açıyor. Sanatı kentsel peyzajla bütünleştiren “OTHONI”, kültürel çıktıyı ortak mekan ve zamanda sergileyerek herkes için erişilebilir hale getiriyor.

Kıbrıs'tan ve yurt dışından sanatçılar, sosyal katılımın yakın gerekliliğini anlatan bir video çalışması biçiminde katılımlarını sunmaya davet ediliyor. Her video, bir ortama açılan ve şiirsel bir jest, kişisel bir ifade veya kamusal müdahale biçimini alan hareketli bir görüntü öneriyor. “OTHONI”, kültürel uygulayıcıları kentsel çevre ve sosyal çevreleriyle olan ilişkilerini, diyalog halinde veya kamusal alanı kullanmanın ve bireysel farklılıkları algılamanın hakim biçimleriyle yüzleşerek yeniden incelemeyi ve motive etmeyi amaçlıyor. Seçilen her sanatçının çalışmaları, Smart Lefkoşa'nın dijital sergilerinde tüm hafta sonu boyunca sürekli tekrarlanarak yer alacak.



Video parametreleri: Sanatçılar bir ila üç eser gönderebilir. Smart Lefkoşa ekranları hem yatay hem de dikey yönelime sahip olduğundan video herhangi bir uzunlukta olabilir ve tercihen 1920 x 1080p veya 1080 x 1920p çözünürlükte olmalıdır. Organizasyon ekibi çalışmanın her iki formata dönüştürülmesinden sorumludur. Son sunumda ses kullanılmayacaktır. İçerik açısından şiddet tasvirine ve nefret söylemine izin verilmez. Bir müdahale örneği, Ocak 2024'te Akıllı Lefkoşa dijital ekranlarının görsel sanatçı PASHIAS tarafından isimsiz ve habersiz olarak devralınmasıdır. Eylem Maria Efstathiou tarafından koordine edilmiştir ve tüm proje belgelerine www.pashias.art/untitled adresinden ulaşılabilir.



Giriş gönderimi: Sanatçılar, eserlerini 27 Ekim Pazar gününe kadar e-posta yoluyla [email protected] adresine, tam adlarını, kişisel web sitelerini, eser başlıklarını ve videonun bağlantısını (YouTube / Vimeo / Google Drive / WeTransfer) belirterek ve gerekirse ilgili şifreyi de girerek gönderebilirler.



Açıklamalar: Video başvuruları, Lefkoşa Uluslararası Festivali Komitesi, küratör ve bağımsız kültür profesyonelleri tarafından değerlendirilecek ve açık çağrı sonuçlarıyla birlikte açıklanacak. Her sanatçıya, video çalışmalarını Smart Lefkoşa ekranlarında sergileme izni için 150 Euro tutarında ücret verilecek. Tüm telif hakları sanatçıya aittir. Videoların tamamı organizasyon ekibi tarafından yayınlanmayacak, tanıtım amaçlı sadece görsel ve kısa fragmanlar halinde yayınlanacaktır.



Bilgi: Sorular ve açıklamalar için katılımcılar [email protected] adresinden e-posta yoluyla organizasyon ekibiyle iletişime geçebilir ve daha fazla bilgi için www.pashias.art/othoni adresini ziyaret edebilirler. Kurumsal sponsor: Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlık Yardımcılığı” dendi.