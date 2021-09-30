Avrupa Komisyonu’ndan Kormacit’e Dayanışma Merkezi

Avrupa Komisyonu tarafından 900.000 Euro değerinde bir altyapı projesi olan planlanan ‘‘Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi’’nin temel atma töreni yapıldı.



Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi projesinin tamamlanmasıyla Maronit toplumu ve diğer topluluklar, eğitim, gençlik aktiviteleri, konferans, toplantı ve çeşitli kültürel faaliyetlerin düzenlenebileceği bir merkeze kavuşmuş olacak.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, AB tarafından finanse edilen önceki restorasyon ve iyileştirme projeleri halihazırda Kormacit/Kormatikis’in sosyal ve kültürel mirasını yeniden canlandırmaya katkı sağladığı belirtildi.



UNDP tarafından uygulanan Yerel Altyapı Hizmetleri (LIF) projesi kapsamında desteklenen bu yeni merkezin misyonu ise “Kıbrıs’taki yerel toplumların uyumlaştırılmasına ve bir arada var olmalarına hizmet” olarak açıklandı.



Komsiyon açıklamasında “Maronit toplumu aynı zamanda, tasarımı tamamlanan ve inşaat çalışmalarına yeni başlanmış olan merkezi yönetmekle sorumlu yeni bir dernek kurma sürecindedir” ifadelerine yer verildi.



Rozsa: Gelecek vizyonunu temsil ediyor

Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Kaynak ve Yardım Programı Koordinasyon Direktörü Judit Rozsa, etkinlikte şunları söyledi:



‘‘Kormacit/Kormatikis Dayanışma Merkezi, bir gelecek vizyonunu temsil etmektedir. Bu gelecek, uzlaşı ve bir arada var olma için çabalayan, çok toplumlu bir Kıbrıs’ı teşvik eden bir gelecektir.’’

Rozsa sözlerine şu şekilde devam etti:



‘‘Burada böyle bir merkezin oluşturulması, Maronit toplumunun bir vizyonuydu. Tasarımların ve daha da önemlisi merkezin nasıl kullanılacağına ve Kıbrıs’ta daha iyi bir geleceğe nasıl katkıda bulunabileceğine dair bir yol haritasının oluşturulmasına yönelik ciddi bir yatırım yaptılar.’’





“Kıbrıs Maronit toplumu için tarihi bir gün”

Etkinlikle ilgili “Kıbrıs Maronit toplumu için tarihi bir gün” diye belirten, Maronit Milletvekili John Mousas sözlerine şöyle devam etti: “Burada, Avrupa Birliği ile birlikte çok önemli bir projenin hayata geçirilmesinin temellerini attık. Kormacit/Kormatikis'te kurulacak olan Dayanışma Merkezi, özellikle genç nesillere ve karşılıklı anlayış ve bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesine odaklanarak, birleşik ve refah bir Avrupalı Kıbrıs'ı teşvik etme amacına hizmet edecektir. Bu Merkez ayrıca tüm topluluklar ve tüm Kıbrıslılar arasında iş birliği ve dayanışma için bir köprü görevi görecektir. Maronit Toplumu olarak Avrupa Birliği'ne şükranlarımızı sunar, ortak hedeflerimize hizmet etmek ve bu hedeflere ulaşmak için çok çalışma taahhüdümüzü bir kez daha vurgulamak isteriz.”

Etkinlikte söz alan UNDP LIF Proje Yöneticisi Alexandre Prieto ise, UNDP’nin 20 yılı aşkın süredir Kıbrıs’ta güven artırıcı önlemleri desteklemeye yönelik çalıştığının altını çizdi. Merkezin Kıbrıs’taki tüm toplumlardan genç insanları bir araya getirme fırsatı sunacağını belirten Prieto şunları ekledi: ‘‘Bu projeyi, özellikle genç insanlar arasında güven tesis edecek ve iş birliğini artıracak bir fırsat olarak görüyoruz.’’



Bilgiler

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı çerçevesinde Aralık 2018’de imzalanan bir katkı anlaşmasıyla ilk etapta 17,7 milyon Euro‘luk bir bütçeyle başlayan LIF projesinin bütçesi daha sonra 28,1 milyon Euro‘ya yükseltilmiştir.

LIF projesinin genel amacı, Kıbrıs Türk toplumunda çevresel, sosyal ve ekonomik altyapıya yönelik projelerin tasarım ve uygulanmasına teknik destek sağlamaktır.

Projenin genel hedefi, AB, UNDP ve yerel toplulukların/faydalanıcıların yer aldığı, tekrarlanan katılım süreçleri vasıtasıyla seçilen sürdürülebilir projelerin tespiti, seçimi, olgunlaştırılması, ihale süreçlerinin yönetilmesi ve uygulanmasıdır.

Seçilen ve olgunlaşan projeler, AB finansmanı ve UNDP’nin uygulamasıyla gerçekleştirilmektedir. Fiziksel veya uygulama açısından iki toplumlu proje unsurlarının süreçlere dahil edilmesi, mümkün olan durumlarda teşvik edilmektedir.

Devam etmekte olan LIF projeleri şunlardır: