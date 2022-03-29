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Avrupa Birliği’nden çocuklar için özel aşı geldi

Avrupa Birliği’nden çocuklar için özel aşı geldi

Avrupa Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığı ile Kıbrıslı Türkler için 5-11 yaş grubuna özel olarak üretilen 2 bin doz ve 12 yaş üzerine yönelik 20 bin doz Pfizer- BioNTech aşısı ile Covid-19 tedavisinde kullanılan 500 adet Molnupiravir ilacı gönderdi.

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Avrupa Birliği (AB) Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığı ile Kıbrıslı Türkler için 5-11 yaş grubuna özel olarak üretilen 2 bin doz Pfizer- BioNTech aşısı,12 yaş üzerine yönelik 20 bin doz Pfizer- BioNTech aşısı ile Covid-19 tedavisinde kullanılan 500 adet Molnupiravir ilacı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Düriye Deren Oygar, aşı ve ilaçların bu sabah teslim alındığını açıkladı.

Oygar: “Vakalardaki artış, Omicron varyantının alt türü BA.2 kaynaklı”Oygar: “Vakalardaki artış, Omicron varyantının alt türü BA.2 kaynaklı”

 

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