Avda vurduğu hayvanları sosyal medyada paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı

Büyük av mevsiminin başlamasıyla, av günü vurduğu hayvanları fotoğraflayıp kamuya açık bir şekilde sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasına Aykırı Hareket’ten hakkında yasal işlem başlatılan kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.