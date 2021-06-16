Atun’dan ‘ilahiyat okulları’ önerisi!

UBP Milletvekili Sunat Atun, Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni sundu.

Halkın bilgisine sunulan öneride; ilahiyat bölümlerini içeren ortaokul, lise ve kolejlere okul olarak ‘yasal’ bir statü kazandırılması amaçlanıyor.

16 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan öneriyle ilgili görüşlerin, 20 gün içerisinde Meclis Başkanlığı’na iletilmesi istendi.

Eski Eğitim Bakanı, TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, söz konusu yasa önerisinin asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Yeni ilahiyat okulları açılabilecek”

Özyiğit, yasa önerisiyle birlikte ilahiyat kolejine yönelik tartışmaların ortadan kaldırılmasının amaçlandığını, kalıcılığının artırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Bu kararın hayata geçmesi halinde ‘kolej’ statüsünün kaldırılacağını, yeni ilahiyat okullarının açılabileceğini dile getiren Özyiğit, “Böyle bir adımın atılmasına seyirci kalmayacağız, bunu uygulatmamak için gerekeni yapacağız” dedi.

Anayasa’nın 1’inci maddesinde ‘hukuk ve laik devlet’ vurgusu yapıldığına dikkat çeken Özyiğit, “Bu anayasaya aykırıdır. Tüm toplum olarak mücadele vermeliyiz” şeklinde konuştu.