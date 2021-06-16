Amcaoğlu: “Haberim yok, sosyal medyadan öğrendim”

Eğitim Bakanı ve UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili Sunat Atun’un Meclis’e sunduğu ilahiyat bölümlerini içeren ortaokul, lise ve kolejlere okul olarak ‘yasal’ bir statü kazandırılmasına dair yasa önerisinden Bakanlık olarak haberleri olmadıklarını açıkladı.

Yenidüzen’e konuşan Eğitim Bakanı Amcaoğlu, “Böyle bir öneriden haberim yoktu. Sosyal medyadan öğrendim” dedi.

Amcaoğlu, ayrıca Bakanlık olarak böyle bir çalışmalarının da, böyle bir ihtiyacın da olmadığını ifade ederek, “Bizim böyle bir gailemiz yoktur. Her milletvekili istediği yasayı Meclis’e getirmekte serbesttir” dedi.

Ne olmuştu?

UBP Milletvekili Sunat Atun, Meclis’e Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi sundu. Halkın bilgisine sunulan öneride; ilahiyat bölümlerini içeren ortaokul, lise ve kolejlere okul olarak ‘yasal’ bir statü kazandırılması amaçlanıyor. 16 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan öneriyle ilgili görüşlerin, 20 gün içerisinde Meclis Başkanlığı’na iletilmesi istendi. Bu yasa ile birlikte yeni ilahiyat okullarının açılması söz konusu olabilecek.

Atun’dan ‘ilahiyat okulları’ önerisi!

haber için: https://www.yeniduzen.com/atundan-ilahiyat-okullari-onerisi-141393h.htm