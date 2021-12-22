Atun iş çevrelerini ‘fiyatlarını düşürmeye’ çağırdı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, döviz artışlarıyla birlikte piyasada oluşan pahalılığın tekrar önceki seviyelerine gelmesi gerektiğine işaret ederek, tüm iş dünyasını, fiyat oluşum süreçlerini süratle yeniden oluşturmaya çağırdı.

Atun yazılı açıklamasında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak bunun yakından takipçisi ve denetçisi olacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “TL kullanımını özendirme” paketinin, döviz kuru artışlarının sebebiyet verdiği enflasyon ve diğer makroekonomik olumusuz yansımalara karşı parasal istikrarı sağlanması yönünde çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Atun, bu bağlamda uygulamaya alınan “kur korumalı TL vadeli mevduatı” ürününün, TL’nin istikrarı ile ekonomide öngörülebilirliğin sağlamasına yönelik de önemli bir alan oluşturduğunu belirtti.

Buna bağlı olarak TL’nin iki günde yüzde 15 civarında değer kazandığını ifade eden Atun, şunları kaydetti:

“Bunun yanında Ekonominin üretkenliğinin sağlanması için kaynak maliyetinin düşürülmesi, böylelikle yatırımın, istihdamın ve haliyle milli gelirin artırılabilmesi hedefiyle indirilen Politika faizlerinin, kredi faiz oranlarınca takip edilmesi gerekmekteydi. Kredi referans faiz oranlarını temsil eden TR-Ref endeksinin de gerilemekte olduğunu izlemekteyiz.

Yeni Ekonomik Programın önemli bir bileşeni olan yeni paketin, Ekonomiye denge ve öngörülebilirlik getireceğine inanıyoruz. Bu bağlamda kısa vadede Türk Lirası’nın istikrarlı bir seviyede seyretmeye başlayacağı beklentisine katılıyoruz.

Bu önemli ürünün uygulama kapsamına, ülkemizin de alınması, fiyat istikrarı sağlanarak vatandaşımızın alım gücünün korunması, TL birikiminin erimemesi ile ülkemiz ekonomisinin öngörülebilirliğinin sağlanması yönleriyle bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Başbakanımız Sn. Faiz Sucuoğlu’nun da direktifleriyle gereken çalışmalar başlatılmıştır.

TL’nin dengeli seviyelere ulaşmasıyla birlikte, ülkemizde de bir çok girdi unsurunun maliyeti de düşecektir. Bakanlık olarak enerji fiyatını oluşturan dinamikleri, bu bağlamda çok yakından takip etmekteyiz. Günlük ortalamalara göre oluşturulan enerji maliyetinin de Yakın zamanda düşmesi öngörülmektedir. Bu durumda Gerek üretici gerekse ithalatçının fiyat oluşturmada karşılaştığı öngörü sorunu da ortadan kalkacaktır. Buna ilaveten, döviz artışlarıyla birlikte piyasalarımızda oluşan pahalılığın tekrar önceki seviyelerine gelmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tüm iş dünyasını fiyat oluşum süreçlerini süratle yeniden oluşturmaya davet ediyoruz. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak bunun yakından takipçisi ve denetçisi olacağız.”

