Atun gitti, Amcaoğlu geldi

Yeni kabine açıklandı, tek değişiklik Maliye Bakanlığı'nda.. 'Hükümet'in istifasına uzanan krize neden olan' isim Sunat Atun görevden alındı, yerine Olgun Amcaoğlu getirildi.

Yeni Kabine şu şekilde oluştu:

Başbakan Faiz Sucuoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu

Bayndırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı Ünal Üstel

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli

Tatar, Atun'un değişikliğini onaylamadı, Atun'suz kabineye onay verdi

Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınmasını onaylamayarak, Hükümet'in istifasına onay veren Cumhurbaşkanı Tatar, 'sadece Atun'un görevden alındığı' yeni kabineyi onayladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun hükümeti Cumhurbaşkanı'na sunmasının ardından, Meclis'te Danışma Kurulu toplandı.

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