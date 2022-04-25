Atun gitti, Amcaoğlu geldi
Yeni kabine açıklandı, tek değişiklik Maliye Bakanlığı'nda.. 'Hükümet'in istifasına uzanan krize neden olan' isim Sunat Atun görevden alındı, yerine Olgun Amcaoğlu getirildi.
Yeni kabine açıklandı, tek değişiklik Maliye Bakanlığı'nda.. 'Hükümet'in istifasına uzanan krize neden olan' isim Sunat Atun görevden alındı, yerine Olgun Amcaoğlu getirildi.
Yeni Kabine şu şekilde oluştu:
Başbakan Faiz Sucuoğlu
Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu
Bayndırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu
İçişleri Bakanı Ünal Üstel
Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy
Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli
Tatar, Atun'un değişikliğini onaylamadı, Atun'suz kabineye onay verdi
Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınmasını onaylamayarak, Hükümet'in istifasına onay veren Cumhurbaşkanı Tatar, 'sadece Atun'un görevden alındığı' yeni kabineyi onayladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun hükümeti Cumhurbaşkanı'na sunmasının ardından, Meclis'te Danışma Kurulu toplandı.
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