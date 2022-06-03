Atun: Yapılabilecek en mantıklı şey, AKSA ile yeni anlaşma arayışı

Maliye Bakanı Sunat Atun, Kıb-Tek’in mali olarak zor durumda olduğunu, zaman darlığının yaşandığını belirtti, “Yapılabilecek en mantıklı şey, burada kurulu düzeni olan şirketle oturup, yeni koşullar dahilinde, yeni model, anlaşma arayışıdır” şeklinde konuştu.

Atun, Kıb-Tek’in 2 milyar borcunun bulunduğunu, bu nedenle de santral yapma durumunun bulunmadığını dile getirdi, “En büyük sorun bu” dedi.

AKSA’nın 2001-2002 UBP-DP Hükümeti döneminde adaya geldiğini hatırlatan Atun, ikinci sözleşmesinin de 19 Şubat 2009’da uzatıldığına yönelik bilgi verdi.

Bakan Atun, kurumun hesaplamasına rağmen şu anda elektrikte maliyetin 3.30 TL olduğunu ifade etti, “Bize henüz bir şey intikal etmedi. 3-4 gün önce oldu bu çalışma. Bu noktada fiyatta güncelleme gerekecek” açıklamasını yaptı.

“Vatandaşın yüksek oranda etkilenmemesi için devlette kendi adına bir tasarrufta bulunacaktır” diyen Atun, “Yüksek elektrik artışı olmaması için bütçeden destek olacak” şeklinde konuştu.

İhalesiz yakıt alımı…

Atun, yakıtın yasa gücündeki kararname ile ihalesiz alımındaki nedenin, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıdan kaynaklandığını ifade etti.

Atun, kalite ve lojistikten kaynaklı sıkıntısı yaşanmaması nedeniyle devletten devlete, yani Türkiye’den doğrudan yakıt alınmasının riskleri daha da düşüreceğini düşündüklerini söyledi.

Elektrik İnkişaf Yasası’na göre kurumun Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olması gerektiğinin ifade edildiğini, geçmiş dönemde farklı hükümet modellerinde böyle bir uygulamanın yapıldığını savunan Atun, “Ferdi Sabit Soyer, Ömer Kalyoncu döneminde Kıb-Tek, Maliye Bakanlığı’na bağlıydı. Bu tür farklılıklar olabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Atun, Kıb-Tek’te aktif bir görevde olan bir kişinin pasif yere alınması için Koordinasyon Kurulu’nda görevlendirildiğini kaydetti.