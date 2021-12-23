Atun Ankara'da: “TL ile ticaret sonuçlanıyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile heyetler arası toplantı gerçekleştirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda öncelikli olarak KKTC’den Türkiye’ye gelen tüm ürünlerde TL kullanımının sağlanmasının konuşulduğunu kaydetti.

Konunun sonuçlanması adına önemli bir sinerjinin oluştuğunu ve sürecin de süratle ilerlediğini kaydeden Atun, yakın zamanda Türkiye iç pazarında Türk Lirası cinsinden satılan ürünlerin KKTC’de de TL olarak faturalandırılması ile döviz kaynaklı enflasyon riskinin ortadan kalkacağını, fiyat istikrarının da güçleneceğini belirtti.

KKTC’nin etkin bir TL bölgesi olduğuna değinen Atun, “Karşılıklı ticaretin ağırlıklı olarak TL ile yapıldığı bir ortamda, bazı ürünlerin Türkiye iç pazarına TL ile satılırken KKTC'de yabancı para birimiyle fatura edilmemeli, bu ticari öngörülebilirlik ve fiyat istikrarı açısından çok önemlidir” diye konuştu.

Atun ayrıca, toplantıda gündeme alınan bir diğer konunun ise 2016 yılındaki görevi sırasında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)'nin Halk Bankası üzerinden kullandırdığı düşük faizli ve geniş seçenekli Esnaf Kredi kapsamının tüm paketleriyle KKTC'de de esnafın kullanımına açılması konusunun görüşüldüğüne değindiğini kaydetti.

Çalışmaların TC Ticaret Bakanı Muş'un talimatı ile hemen başladığını söyleyen Atun, gerek doğrudan kaynak aktarımı, gerekse mevcut TESKOMB programının tüm kapsamlarının açılmasıyla esnafın çok düşük maliyetli ve uzun vadeli TL kaynağa erişeceğini ifade etti.

KKTC - TC arasında Ortak Ekonomik Anlaşma'nın da imzalanma aşamasına geldiğini vurgulayan Atun, yeni dönemde tercihli tarifeden Türkiye'ye ihraç edilecek olan ürünlerin de yer alacağı dönemsel anlaşmanın tekrar bir araya gelinerek imzalanacağını belirtti.