Atlı: Baybars ile Rogers erkek olsaydı HP sine-i millet kararı almazdı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, “Bir partinin 3 Milletvekilinin 2’sinin sözünün geçersiz kılınması ancak o iki Milletvekilinin kadın olmasıyla ortaya çıkabilecek bir sonuç” dedi.

Atlı, partisi tarafından ihraç talebi ile disipline sevk edilen iki vekile dayanışma gösterdi.

“CTP'nin yolda yürüyüp Meclis’te verdiği mücadeleye de saygı duydum, HP'nin sine i millet kararına da” diyen Mine Atlı, ülkede yaşanan ilhak çabalarına karşı kimsenin yol haritası mutlak doğru olmadığını ifade etti.

“HP'nin iki kadın Milletvekili'nin yaşadıklarına saygı duymuyorum” diyen Atlı, “Milletvekillikleri boyunca faşist ve anti demokratik yasalara karşı verecekleri mücadeleyi de şimdiden selamlıyorum” şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Mine Atlı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sokaktaki 5 eylemcinin çabasına da, mecliste çaba sarf edene de saygı duydum.

Ancak HP'nin iki kadın Milletvekili'nin yaşadıklarına saygı duymuyorum.

Yeni parti Başkanı olmuş olabilirim ama ben bu ülkenin bir siyasi partisi içinde, toplumsal cinsiyet farkındalığıyla büyüdüm.

17 yıl boyunca partilerin içindeki güç dengelerini yakınen takip ediyorum.

Şunu söyleyebilirim ki Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers erkek olsaydı HP sine i millet kararı almazdı.

Bir partinin 3 Milletvekilinin 2’sinin sözünün geçersiz kılınması ancak o iki Milletvekilinin kadın olmasıyla ortaya çıkabilecek bir sonuçtu.

Umarım HP'nin disiplin mekanizması bu sorunu gözeten bir çözüm üretir.

Ayşegül ve Jale ile Milletvekillikleri boyunca çok ayrışmış olabiliriz. Ancak yurtlarına olan vefaları ve bu bağlamdaki samimiyetleri benim için şüphesizdir.

Her ikisiyle de dayanışmam tamdır. Milletvekillikleri boyunca faşist ve anti demokratik yasalara karşı verecekleri mücadeleyi de şimdiden selamlıyorum.”