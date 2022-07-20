Atina yakınlarında orman yangını büyüdü: Evler hasar gördü, hastane boşaltıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Penteli Dağı'nda çıkan ve kontrol altına alınmayan orman yangınında çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, en az dokuz bölge ve bir hastanenin tahliyesi emri verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina’ya yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan Penteli Dağı'nda çıkan yangın her geçen saat büyüdü.

Gece, şiddeti saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgar, yangın söndürme çalışmalarının zorlukla yürütülmesine neden oldu.

Kontrol altına alınamayan yangının yerleşim bölgelerine sıçraması nedeniyle birçok yerleşim alanı tahliye edildi. Bölgede bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Yangının etki altına aldığı Drafi, Anthousa ve Yeraka gibi yerleşim bölgelerinde çok sayıda ev yangında kullanılamaz hale geldi.

İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kuzeydoğu Attiki Bölgesi'nde çocukların güvenlik gerekçesiyle bugün yaz okullarına gönderilmemesi istendi.

Birkaç bölgede aynı anda çıkan yangını söndürmek için yaklaşık 485 itfaiyeci ve 120 itfaiye aracı görevlendirildiği belirtilirken, yediden fazla helikopter ve uçak, güvenlik nedeniyle gece operasyonlarını durdurmalarına rağmen alevlere müdahale etti.

İtfaiye sözcüsü Yiannis Artopios yaptığı açıklamada, "Zor bir geceydi" derken rüzgarın hızının saatte 80 kilometreyi aştığını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, en az dokuz bölge ve bir hastanenin tahliyesi emri verdi.

Fotoğraflar: DW