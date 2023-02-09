Atay Arkan ve eşi Fatma Arkan'ı depremde kaybettik

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi emekli öğretmenlerinden Atay Arkan, eşi Fatma Arkan ile birlikte Hatay’daki depremde hayatını kaybetti.

Acı haber, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi tarafından duyuruldu. Açıklama şöyle:

"Okulumuzun Emekli Motor Alan Şefi Atay Arkan hocamız ve eşi Fatma Arkan Hatay’da yaşanan deprem felaketinde vefat etmişlerdir. SSEML kadrosuna her zaman tecrübelerini, deneyimlerini paylaşan, yüzlerce öğrencimize doğru yol gösterek onların babaları gibi davranan unutulmayacak öğretmenimizdi. SSEML Ailesinin ve sevdiklerinin başı sağolsun. Allah’tan rahmet, sevenlerine sabırlar diliyoruz..."