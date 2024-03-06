“Ataser, başına buyruk icraatlarıyla tek adam zihniyetini sürdürüyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’in “Tek adam” zihniyetini yerleştirme çabaları sürdürdüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Talat, Ataser’in geçtiğimiz günlerde belediye bünyesine alınan iş aracının Kamu İhale Yasası’na aykırı olduğunu söyledi, CTP’li Meclis üyelerinin uyarılarını dikkate almadığını ifade etti.

Ongun Talat, LAÇ Belediyesi CTP Meclis Grubu’nun Fırat Ataser’in “keyfi icraatlarına” karşı mücadelesini sürdüreceğini aktardı.

CTP Girne İlçesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Başkanı Sn. Fırat Ataser başına buyruk icraatlarıyla, bölgeye tek adam zihniyetini yerleştirme çabalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Sn. Ataser kişisel sosyal medya hesabından LAÇ Belediyesi’ne yeni bir Eskavatör alındığını duyurmuştu. Alınan iş aracının önünde verdiği poz eşliğinde ilgili duyuruyu yapan Fırat Bey, esasen Kamu İhale Yasası’na aykırı alımlarına devam etmekte olduğunu kendi eliyle belgelemiş oldu. Daha önce bazı araç alımlarını yine ihaleye çıkmadan gerçekleştiren, ilgili alımlar yapıldıktan sonra ise Belediye Meclisine geriye dönük olarak karar aldırtan Sn. Ataser, Cumhuriyetçi Türk Partili (CTP) Belediye Meclis üyelerinin tüm uyarılarına ve karşı çıkışlarına rağmen, belli ki aynı tutumu sürdürmekte oldukça ısrarlı.

Sn. Ataser bu son alımıyla yalnızca Kamu İhale Yasası’na aykırı, ihalesiz bir alım gerçekleştirmemiş, ayrıca bu ihalesiz alımı daha önceki araç alımlarında da yaptığı gibi, sonradan kılıfına uydurma girişiminde bulunacağı yönünde ciddi bir şüphe altına girmiştir. Keza, ilgili iş aracının alımıyla ilgili olarak 25 Aralık 2023 tarihinde Belediye Meclisi ihaleye çıkılması kararı almış, ancak daha sonra ilgili yasal prosedürler takip edilmeyerek, başkanın yetkisi dahilindeymiş gibi doğrudan alım gerçekleştirilmiştir. Edindiğimiz bilgiye göre, Belediye bünyesinde ilgili ihale dosyası hazırlanmakta olduğu halde, bu beklenmeyerek başkan tamamen kendi belirlediği adresten ilgili iş aracını aldırmıştır.

Aslında Sn. Ataser bu keyfi kararları ve yasaya aykırı işlemleriyle, bir yönetici ve siyasetçi olarak kimlerle, nasıl ilişkilere girdiğinin hesabını verme gibi bir derdi olmadığı yönünde kamuoyuna meydan okumuş oluyor. Özellikle son günlerde gündem bazı bürokrat ve siyasetçilerin de adlarının karıştığı skandallarla meşgulken, Sn. Ataser’in bir belediye başkanı olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine aykırı icraatlarına devam etmesi oldukça endişe verici.

Buradaki mesele basit bir yasaya aykırılık değil. Burada halktan toplanan vergilerin keyfi şekilde harcanması var. Burada birilerine iltimas geçilmemesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, bu yapılırken şeffaf ve hesap verilebilir olması gibi amaçlarla yapılmış bir yasa olan Kamu İhale Yasası’nı tanımama var. Hepsinden önemlisi burada, artık halkı canından bezdiren, çürüme ve yozlaşmanın tipik bir örneği var.

LAÇ Belediyesi CTP Meclis Grubu, Sn. Fırat Ataser’in bu keyfi icraatlarına karşı mücadelesine devam edecek. Buradan diğer Meclis üyelerine de çağrımız, bu yasadışı ve usulsüz işlemlere alet olmamaları, bunları sonradan kılıfına uydurma girişimlerine onay vermemeleridir. Belediye Meclisi bir bütün olarak kendi yetkisine sahip çıktığı takdirde, Sn. Ataser bu despotik yönetimine devam edemeyecektir.

CTP Girne İlçesi olarak Sn. Ataser’in icraatlarının takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyurur, ayrıca Sayıştaylık başta olmak üzere ilgili tüm kurumları bahsettiğimiz hususların incelenmesi için göreve davet ederiz.”