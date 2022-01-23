Ataoğlu: Daha yüksek oy almayı bekliyorduk

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, daha yüksek oranda oy almayı beklediklerini, “Oy oranını üst kurullarda tartışacağız” dedi.

Ataoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Şu ana kadar açıklanan seçim sonuçlarına bakacak olursak katılım oranında ciddi şekilde bir düşüş var, bunun sebeplerinin önümüzdeki süreçte biz DP içinde değerlendireceğiz, herkesin değerlendirmesi gerekir. Bu soğuk havada sandığa gidenlere teşekkür ediyorum. Şu ana kadar açılan sandıklara göre DP’nin almış olduğu oy oranını kendi içimizdeki kurullarda konuşacağız. Beklediğimiz oy oranı bu olmadığı için, beklediğimiz oy oranı daha yüksek olduğu için enine boyuna değerlendireceğiz.

Umarım seçim sonuçları ülkemize hayırlı olmuş olur. Umarım KKTC halkına hayırlı ve uğurlu olur”.