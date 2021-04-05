Güney için açılım yok

Uluçay, ‘geçiş noktalarını’ sordu

Meclis’te geçiş noktalarına ilişkin hükümetin nasıl bir yol izleneceği gündeme geldi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner açıklama yaparken, yerinden söz alarak, geçiş noktalarına ilişkin son çalışmanın ne olduğunu sordu.

Uluçay, geçiş noktalarının öngörülebilir takvimle açılması, güneyden gelebilecek turistlerin piyasanın içerisine dahil olması gerektiğini söyledi, bu konuda gerekli istişarelerin yapılmasını istedi.

Çift aşılı kişilerin geçiş yapabileceği, ticaret sektörüne dahil olabileceğine ilişkin hazırlıkların şimdiden yapılması gerektiğini vurgulayan Uluçay, “geçiş noktaları ile ilgili son nokta nedir?” diye sordu.

“Güney patladı, nasıl bu açılımı gerçekleştirebilecektik?”

Başbakan Saner ise “Güney için bir planlama yapmış olsaydık, geçen hafta güney patladı, 400 vaka oldu. Nasıl bu açılımı gerçekleştirebilecektik?” dedi.

Turizm içerisinde kapalı gruplardan başlamak üzere adım atılacağını belirten Saner, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile istişare içerisinde olduğunu kaydetti.