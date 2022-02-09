Asprokremmos barajı taştı

Baf bölgesinde bulunan ve güneydeki ikinci büyük baraj konumundaki Asprokremmos barajın dün öğlen itibarıyla taşmaya başladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, “Asprokremmos” barajının su kapasitesinin 52.3 milyon metre küp olduğunu yazdı.

Habere göre 1982 yılında inşa edilen baraj, şimdiye kadar dünküyle birlikte sekiz kez taştı.