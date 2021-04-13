Aşı çıkmazı

Devrim DEMİR

Aşıdaki belirsizlik ve vakaların artışı toplumda endişeyi artırdı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in, geçen hafta için dile getirdiği “40 bin doz aşı gelecek” açıklamasına rağmen aşı konusunda meydana gelen belirsizlik ve vakaların seyri hekimleri korkutuyor.

Vaka sayıları 60 ile 80 bandında seyrederken, hekimler ülkedeki aşılanmanın yüzde 20’lerde devam ettiğine dikkati çekti ve bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi.

Birden fazla mutasyonlu virüsün tespit edildiğini de kaydeden hekimler, ülkede bulaşın kırılması için aşı çeşitliliğinin ve özellikle test sayısının arttırılması gerektiği düşüncesinde…

Mart ayında Sağlık Bakanlığı’nın “40 bin doz aşı gelecek” açıklaması sonrası adaya henüz aşı ulaşmazken, Avrupa Birliği’nden temin edilen aşılarla aşılama 65/75 yaş arasındaki yurttaşlara sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Düriye Deren Oygar, “aşının Türkiye’den ne zaman geleceği konusunda bir bilgileri olmadığını” söyledi.

Avrupa Birliği’nden gelen aşıların 65-75 yaşlara yapılmaya devam ettiğini kalan miktara göre, 55 yaşların da aşılanacağını ifade eden Oygar, Türkiye’den ne zaman aşı geleceğinin ise belli olmadığını söyledi.

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, ülkedeki varyant virüslerin de göz önünde bulundurularak aşılanma konusunda kesinlikle hız kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Pandemi Hastanesi’nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Derlen Özgeç Ruso, toplumun yüzde 65’nin bağışıklık kazanması gerektiğine dikkati çekerek, söz konusu mutasyonların göz önünde bulundurularak aşı çeşitliliğinin artması görüşünde…

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar ise, hızlı bir aşı programının olduğunu ama aşının olmadığını söyledi.

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış:

“Kontrollü açılım olacaksa toplum bağışıklığını arttırmak önemli”

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, şuan aşılanma yapıldığına dair bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Aşıya ulaşmanın dünya geneli bir sıkıntı olduğunun altını çizen Varış, kontrollü açılımlar yapılacaksa toplum içinde bağışıklığı arttırmanın son derece önemli olduğunu ifade etti.

Doktor Ahmet Varış, şunları söyledi: “Toplum içinde aşılanma son derece önemlidir, aksi halde vaka sayılarındaki artışı sağlık sistemi kaldırmayacak. Bu şekilde açılım artışlara neden olabilir. Verilen istatistikler ışığında 400 bin civarında bir nüfusumuz olduğunu kabul edersek nüfusun daha yüzde 15’i aşılandı. Yeterli hızda ilerlemiyoruz, aşılanma bir an önce hızlanmalı. Risk grupları da gözetilmeli buna uygun bir sistem yapılmalı. Sağlık sistemi şuan mevcut vakaları kaldıracak durumda endişe verici olan ise varyant virüsle beraber, hepimizin bildiği gibi bu yıl oldukça zor geçecek. Bireysel tedbirlere uyalım varyant virüs riskine karşı aşılanma arttırılmalı. Aşıdan sonrada virüs alabilir yayabiliriz. Kişisel tedbirleri elden bırakmadan devlet denetimleri arttırılarak, önlemleri alabiliriz.”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar:

“Aşıya erişim çok kısıtlı”

Enfeksiyon Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar, “Aşı konusunda dışa bağımlı olduğumuz için aşıdaki hızın tespiti mümkün değil” dedi. Hızlı bir aşılama programı olduğunu ancak aşının olmadığına dikkati çeken Bayraktar, KKTC’nin birçok siyasi nedenlerden dolayı aşıya erişiminin kısıtlı olduğunu kaydetti. Hijyen ve izolasyon kurallarına uyulması gerektiğinin de altını çizen Bayraktar, “Hafta sonu yapılan kalabalık etkinlikler, açılımlar vaka sayılarında düşündürücü. Bugün yüksek bir vaka sayısı bekleniyor, bunlar göz önüne alınarak aşılanma konusunda adımlarımızı arttırmalıyız. Başkasına bağımlı yaşadığımız için Türkiye’ye aşı ulaştığı zaman bize de gelecektir.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Derlen Özgeç Ruso:

“Vakalar artıyor aşı çeşitliliği arttırılmalı”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Derlen Özgeç Ruso, toplumun bağışıklık kazanması için en az yüzde 65’nin aşılanması gerektiğini şuan aşılanmanın yüzde 20’lerde seyrettiğini söyledi. Ülkede mutasyonlu virüslerin de göz önünde bulundurularak toplum bağışıklığının şuan çok alt seviyelerde olduğuna vurgu yapan Doktor Derlen Özgeç Ruso, “Her gün için vakalar artıyor. Gelen vakaların birçoğu otellerde tedavi edilmesine rağmen, aşı ile toplum bağışıklığı bir an önce arttırılmalı. Özellikle test sayısı ve antijen testler kullanım sayısı yükseltilmeli. Aşı şuan Türkiye’den gelmedi, bu yüzden aşılama başlamadı. Artan vakalarda göz önünde bulundurularak bir an önce aşılamaya başlamalıyız” ifadelerini kullandı.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Erden Aşardağ:

“Diğer ülkelere göre aşı konusunda yavaşız, tüm dünya aşı savaşı vermekte”

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Erden Aşardağ, aşılama konusunda diğer ülkelere göre istenilen noktada olmadığını ve yavaş ilerlediğini kaydetti. Tüm dünyanın aşı savaşı verdiğini de belirten Doktor Erden Aşardağ, birçok ülkenin aşı depoladığını bu yüzden çok ülkenin de aşı fakiri kaldığını belirtti.

Temin edilen aşıları yapmak zorunda olduğumuzu da söyleyen Aşardağ şunları söyledi: “Ülkede şuan önemli olan yayılan bulaşı kırmak. Sinovac aşısına bağlıyız ve aşının bir an önce gelmesini umuyorum. Bulaş riski en az 3 veya 4 ay daha devam edecek. Planlarımızı buna göre devam ettirmeliyiz. Şuan dünyada aşı dışında bir anti virüs ilaç daha bulundu ve yan etkisi hemen hiç olmayan bir ilaçtır. Bu ilacı temin etme yönünde bir girişim olmalı görüşündeyim, toplum olarak çok bilinçli hareket etmeliyiz. Aşıya ulaşamıyoruz, bu hastalığın çok ciddi varyantları çıktı aşı bu aşamada çok önemli”

Avustralya New South Wales Eyaleti, Sağlık Bakanlığı Veri Bilimi Sorumlusu Dr. Yalçın Oytam:

“Güvenilir ve etkin aşıların dört aşamada hayati önemi var”

Kıbrıslı Türk Veri Mühendisi Dr. Yalçın Oytam, bilimsel geçerliliği olan güvenilir ve etkin aşıların dört aşamada hayati önemi olduğunu kaydetti.

Dr. Yalçın Oytam şunları söyledi; “Sağlık çalışanlarına bağışıklık kazandırıp, sağlık sisteminin çalışırlılığını garantiye almak. Nüfusun takriben %10’unu, ancak hastane ve yoğun bakım ihtiyacının %90’ını oluşturacak yüksek risk grubundaki insanları hastalıktan koruyup hastanelerde tıkanmayı ve ölümleri önlemek. Eğitim gibi diğer kritik meslek çalışanlarını güvenceye alıp sosyal hizmetlerin devamını sağlamak ve son olarak da sürü bağışıklığına erişip pandemiyi efektif olarak sonlandırıp normal hayata geri dönmek. Aşı meselesi, genel pandemi yönetiminden ayrı düşünülemez. Elimize gelen bu ne yapalım deyip etkisiz aşılara bel bağlamak olmaz. Bu şartlarda aklı başında bir hükümet, ilk olarak günlük yerel vaka sayılarını 10 un altına çekmeye bakar. Bunu da klasik epidemiyolojik önlemlerle başarır. Pfizer-Biontech tüm AB nüfusuna yetecek kadar aşı üretecek bu yıl ve doğru bir politikayla, etkili aşıya ulaşmak mümkün.”