Aşı bitti, aşılama durdu

COVID-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ilk doz aşılamada randevular durduruldu. Aşıların yetersiz kalması nedeniyle tüm merkezler, yeni randevu alınmamasına yönelik bakanlık tarafından bilgilendirildi.

Adaya şu ana ulaşan toplamda 87 bin doz, aşı takviminin ilk adımı için yeterli olmadı, gelinen aşamada bakanlık önceliği yeni aşılamaya değil, ikinci doz aşıları tamamlamaya verdi.

Üstel: “Aşıda sorun yok, başbakan aşı getirecek”…Aşıyla ilgili sorun yaşanırken, YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise “bu konuda hiçbir problem olmadığını” savundu, "Herkes biraz bekleyecek, Başbakan Ankara’dan aşı getirecek” dedi.

Ayşe GÜLER

COVID-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ilk doz aşılamada yeni randevular durduruldu.

Adaya şu ana ulaşan toplamda 87 bin doz, aşı takviminin ilk adımı için yeterli olmadı, bakanlık bu aşamada önceliği yeni aşılamaya değil, ikinci doz aşıları tamamlaya verdi.

Aşıların yetersiz kalması nedeniyle tüm merkezler, yeni randevu alınmamasına yönelik bakanlık tarafından bilgilendirildi.

Salgından korunabilmek için aşı olmak isteyen binlerce vatandaş ise beklemede kaldı.

Elde edilen bilgiye göre, ikinci dozun tamamlanması için geçtiğimiz hafta 16 merkeze 9 bin doz aşı dağıtıldı.

10 bin doz aşının ise ecza deposunda bekletildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, ‘aşılamaya’ yönelik resmi bilgileri paylaşmazken, YENİDÜZEN yalnızca sağlık merkezlerindeki (bazı belediyelerdeki veriler yer almıyor) güncel gayrı resmi tabloya ilişkin bilgileri derledi.

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde şu ana kadar 2 bin 250 kişiye Pfizer aşıların hem ilk hem de ikinci dozları yapıldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniği’nde ise bin 250 kişiye AstraZeneca aşısının ilk dozu yapıldı.

Aynı merkezde 17 bin 500 kişiye Sinovac’ın ilk dozu yapılırken, ikinci doz aşı 12 bin kişi olabildi.

Derlenen gayrı resmi veriye göre; Mağusa’da şu ana kadar bin kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Maraş Sağlık Merkezi ve belediye tarafından MAGEM’de yürütülen aşılama programında da toplamda 4 bin 451 kişi ilk doz aşı oldu.

Cengiz Topel Hastanesi’nde de Cuma’ya kadar bin kişiye Sinovac aşısının ikinci dozu verilecek. Söz konusu merkezde şu ana kadar 4 bin kişiye ilk doz aşının yapıldığı kayıtlara geçti.

Öte yandan Girne Akçiçek Hastanesi’nde belediyenin yürüttüğü çalışmalar dahil toplamda 4 bin 790 kişiye ilk doz aşı yapıldı.

İkinci doz aşı olan kişi sayısının 2 bin 500 olduğu verilere yansıdı.

6 ana merkezde yürütülen çalışmalara göre en geç Pazartesi’ne kadar ikinci doz aşılamanın tamamlanması hedefleniyor.

Hatırlanacağı üzere; adaya Türkiye'den 80 bin doz Sinovac, Avrupa Birliği üzerinden ise 4 bin 500 doz Pfizer/BioNTech, 2 bin 500 doz da AstraZeneca aşısı ulaşmıştı.

Üstel: “Başbakan aşı getirecek”

Aşıya yönelik karmaşa sürerken, Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını açıkladı, "Herkes biraz bekleyecek, aşı sorunumuz yoktur" dedi.

YENİDÜZEN'e kısa bir açıklama yapan Üstel, aşı olmaması nedeniyle bazı belediyelerdeki sağlık ocaklarında vatandaşların geri döndürülmesinin sorulması üzerine ise " Başbakanımız Ankara'ya gidiyor, bize aşı getirecek" şeklinde konuştu.

Basın çalışanlarına da ilk doz aşı

Aşı programı kapsamında basın çalışanlarına da ilk doz Sinovac aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nda bağlı ekipler, 18 Şubat’ta 420 basın çalışanını aşıladı.

İkinci doz aşılanma 18 Mart’ta yapılacak.

Yaklaşık bin 300 polis…

Pandemi döneminde sahada en fazla hizmet veren kesimlerden biri olan Polis Genel Müdürlüğü’nde ise ilk doz aşılanma 10 Şubat’ta yapıldı.

Yaklaşık bin 300 polis, program kapsamında aşılandı.

Polislerin ikinci doz aşılanması ise 10 Mart’ta gerçekleşecek.

BÖLGE BÖLGE AŞI TABLOSU…

Lefkoşa…

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde şu ana kadar 2 bin 250 kişiye Pfizer aşıların hem birinci hem de ikinci dozları yapıldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Polikliniği’nde ise bin 250 kişi AstraZeneca aşısının ilk dozunu oldu.

Aynı merkezde 17 bin 500 kişiye Sinovac’ın ilk dozu yapılırken, ikinci doz aşı 12 bin kişi olabildi.

Mağusa…

Mağusa’da aşılama iki ayrı merkezde yürütülüyor.

Maraş Sağlık Merkezi dışında, belediye tarafından da MAGEM’de vatandaşlar aşı oluyor.

Elde edilen bilgiye göre; şu ana kadar Maraş Sağlık Merkezi’nde 3 bin kişiye ilk doz Sinovac aşı yapıldı.

Bu aşılanmada sağlık çalışanları dışında 55 ile 65 yaş üzeri vatandaşlara öncelik tanındı.

Merkeze başvuran kronik hastalar da aşılandı. Yurt dışına gidecek öğrenciler, Sivil Savunma ekipleri, polisler de ilk doz aşı oldu.

Bununla birlikte Maraş Sağlık Merkezi’nde geçtiğimiz hafta başlayan 2. doz aşılamanın Cuma gününe kadar bin kişiye uygulanacağı öğrenildi.

İlk doz aşılanmanın 20 Ocak’ta başladığı merkezde 190 polis de aşılandı.

Merkezde ilk doz aşılamaya yönelik randevu alınmıyor.

Pazartesi gününe kadar yetecek aşı kaldı. Yeni aşı gelmemesi halinde Salı günü tüm aşılanma işlemi duracak.

Öte yandan belediye bünyesinde hizmet veren MAGEM’de de aşılamaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta başlayan takvim kapsamında Cuma gününe kadar bin 451 kişi aşılanacak.

Belediyede yalnızca sağlık ve zabıta ekibini kapsayan 45 kişi aşılanırken, aynı merkezde 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 55 yaş üzeri kronik hastalar da aşılanacak.

MAGEM’in elinde Cuma gününe kadar yetecek aşı olduğu da öğrenildi.

Yeni randevu alınmayan MAGEM’de, yeni haftada nasıl bir yol izleneceği bilinmiyor.

Cengiz Topel Hastanesi: 4 bin kişiye birinci doz aşı

Öte yandan elde edilen bilgiye göre; Cengiz Topel Hastanesi’nde 4 bin kişiye birinci doz aşı yapıldı.

Aşılamada öncelik sağlık çalışanları ardından da 80 yaş üzeri vatandaşlara sağlandı.

Ardından 65 yaş üzeri kişiler, 55 yaş üzeri kronik hastalara da ilk doz aşılanma gerçekleşti.

Bölgede ikamet eden Sivil Havacılık Dairesi çalışanları, mahkeme ve Sivil Savunma personeli olmak üzere toplamda 150 kişiye de Sinovac’ın ilk dozu yapıldı.

Merkezde şu anda 12 Şubat’ta başlayan ikinci doz aşılanma sürüyor.

Sağlık personeli dışında ilk hafta 500 kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Bu hafta da 500 kişiye ikinci doz aşı yapılacak, toplam sayı bin kişiye ulaşacak.

Girne Akçiçek: İlk ve ikinci doz 2 bin 500 kişi

Diğer bölgelerde olduğu gibi Girne Akçiçek Hastanesi’nde ilk doz aşıya yönelik randevu alımı yapılmıyor.

Şu ana kadar hastanede 2 bin 500 kişiye ilk doz aşı yapıldı.

Vatandaşların yanı sıra sağlık personeli, Savcılık, Mahkeme personeli, polis ekipleri de ilk doz aşı yapıldı.

İkinci doz aşılamanın da yine 2 bin 500 kişiye yapılacağı, aşılama programının Cuma günü tamamlanacağı öğrenildi.

Girne Belediyesi’nin yürüttüğü aşılamada 2 bin 290 kişi aşılandı

Girne’de belediye tarafından da ayrı yürütülen aşılama takvimi 1 Şubat’ta başladı.

Şu ana kadar 2 bin 290 kişiye ilk doz aşı yapıldı.

Söz konusu aşı programının içerisinde belediyenin yaklaşık 20 kişilik zabıta ve sosyal işlerden sorumlu ekibi, sağlık çalışanları, yurt dışına gidecek öğrenciler, liman çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler ile 55 yaş üzeri kronik hastalar bulunuyor.

Yeterli aşı olmaması nedeniyle önceki gün belediyenin yürüttüğü aşılama da durduruldu.

Şu anda randevu almayı bekleyen 600 kişi bulunuyor, sayı her geçen gün artıyor.