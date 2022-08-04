Asgari ücrette ‘vergi’ tartışması

Asgari ücret yükseldi, vergi tartışmaları yeniden gündeme geldi, UBP-DP-YDP Hükümeti ise asgari ücretin vergiden muaf tutulması hakkında yasa gücünde kararname hazırlığına başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, şu anda yürürlükte olan mevzuata göre; net 8 bin 600 TL asgari ücret alıp, bekar olan kişilerden 74 TL’lik vergi alınabileceğini, bunun hayata geçmemesi için yasa gücünde kararname çıkaracaklarını belirtti.

Hükümetin bu yönde çalışması sürerken, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin sunduğu, komitede görüşülmesi Meclis’te oybirliğiyle geçen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi sürüncemede kaldı.

YENİDÜZEN



UBP-DP-YDP Hükümeti, asgari ücretin vergiden muaf tutulması hakkında yasa gücünde kararname hazırlığında…



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, şu anda yürürlükte olan mevzuata göre; net 8 bin 600 TL asgari ücret ödenen, bekar kişilerden 74 TL’lik vergi alınabileceğini, bu uygulamanın kaldırılması için yasa gücünde kararname çıkaracaklarını belirtti.



Maliye Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını dile getiren Taçoy, bu açıklamaları Kıbrıs Postası’ndan Gökhan Altıner’e yaptı.



Hükümetin bu yönde çalışması sürerken, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin sunduğu, Meclis’ten komitede görüşülmesi oybirliğiyle geçen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi sürüncemede kaldı.

‘Asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması’ ve 'yürürlükteki asgari ücret kadar miktarın da ücretlerden kesilen gelir vergisinden muaf olmasını’ öngören çalışma henüz yasallaşmadı.

Komite Üyesi, UBP Milletvekili Alişan Şan’ın Maliye Bakanı olması nedeniyle komite toplantıları askıda kaldı.

Yeni üyenin atanması için Meclis’in olağanüstü toplanması gerekiyor.



CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümetin hazırladığı yasa gücündeki kararnamenin yürürlüğe girmesi halinde brüt 9.886 TL maaşlı bir çalışanın net asgari ücretin altında maaş alacağını aktardı.



Barçın, “Çünkü asgari ücret kadar miktar değil sadece kavram olarak asgari ücret vergiden muaf olacak ve 1 TL üstü maaş alan asgari ücret almadığı için vergi ödeyecek” değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ise CTP’nin sunduğu yasa önerisi ile hükümetin hazırladığı arasında çok farklılık olmadığını savundu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

Brüt 9.886 TL maaşlı bir çalışan, net asgari ücretin altında maaş alacak

CTP Milletvekili Devrim Barçın, söz konusu yasa gücündeki kararnamenin yasallaşması halinde brüt 9.886 TL maaşlı bir çalışanın net asgari ücretin altında maaş alacağını aktardı.

Barçın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Kıbrıs Postası’nda çıkan bu karar Resmi Gazete’de yayımlanırsa ne olacak? 9.885 TL brüt asgari ücretli gelir vergisi ödemeyecek (ki bu istediğimiz bir şey) ve net 8.600 TL alacak ama brüt 9.886 TL maaşlı bir çalışan, net asgari ücretin altında maaş olarak net 8.550 TL alacak.

Yani Brüt Asgari Ücretten 1 TL daha fazla brüt maaş alan biri net olarak 50 TL asgari ücretten daha az maaş alacak çünkü asgari ücret kadar miktar değil sadece kavram olarak asgari ücret vergiden muaf olacak ve 1 TL üstü maaş alan asgari ücret almadığı için vergi ödeyecek.

Çözüm ise yürürlükteki asgari ücretin ve yürürlükteki asgari ücret kadar miktarın, tüm ücretli çalışanlar için gelir vergisinden muaf tutulmasıdır.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay:

CTP’nin sunduğu ile hükümetin sunduğu arasında çok farklılık yok

“Komitede güzel ivme yakalamıştık. Ancak komite üyelerinden bir kişi, bakan oldu. Şu anda komite toplanmıyor. Meclis’in olağanüstü toplanıp, yeni üyeyi onaylaması gerekiyor. Toplanıp karar vereceğiz.

Çalışanları mağdur etmek istemiyoruz. Başbakan ve vekillerle görüşüyoruz. En kısa sürede hayata geçmesini istiyoruz. Yerel yönetim konusu da var, ikisi birlikte görüşülebilir. Hükümeti’nde gündeminde bu konuda bir çalışma var. İçeriğini görmedim. Ancak bu çalışma hayata geçerse, komite toplantısını beklemeye gerek kalmaz.

Bu hafta bu çalışma Resmi Gazete’de yayımlanabilir. CTP’nin sunduğu çalışma ile çok farklılık olmadığını biliyorum. Hem çalışan hem de hükümetin yararına adım atılacağını düşünüyorum.”