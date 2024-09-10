Asgari ücrette masa Cuma günü toplanıyor, eylem askıya alındı

Hür-İş Federasyonu, yarın saat 11:00'de Çalışma Bakanlığı önünde yapmayı planladığı eylemi askıya aldı.

Çalışma Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Cuma günü 09:30'da toplanacağını duyurdu.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, gelişme sonrası eylemi ertelediklerini açıkladı.

Hür-İş’in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Masası’nın toplanması için verdikleri 24 saatlik sürenin dolmasının ardından yarın saat 11.00’de Çalışma Bakanlığı önünde toplanma kararı alınca Çalışma Bakanlığı’ndan harekete geçti. Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Cuma günü saat 09.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında toplanması için taraflara yazı gönderdi. Yeni durum üzerine açıklama yapan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da yarın saat 11.00’da bakanlık önünde yapacakları eylemi askıya aldıklarını duyurdu…