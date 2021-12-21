Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021’in üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla yapılacak toplantı saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda olacak.

1 Eylül 2021’den itibaren KKTC’de asgari ücret aylık brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 olarak belirlenmişti.