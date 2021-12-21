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Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021’in üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın toplanıyor.

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021’in üçüncü asgari ücretini belirlemek amacıyla yarın toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla yapılacak toplantı saat 10.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda olacak.

1 Eylül 2021’den itibaren KKTC’de asgari ücret aylık brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 olarak belirlenmişti.

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