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Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek üzere 11 Ocak  Salı  günü  saat 10.30’da toplanıyor.

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek üzere 11 Ocak  Salı  günü  saat 10.30’da toplanıyor.

Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresinin 5 Ocak 2022 tarihinde sona ermesinin  ardından, Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ile sürelere uygun olarak yapılan itirazları görüşmek üzere Komisyon yeniden toplanarak nihai  kararını  verecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu  son  toplantısında  Asgari Ücreti  brüt Saatlik: 40.38TL Günlük: 323.07TL Haftalık: 1615.38 TL  Aylık: 7.000.00 TL olarak  belirlemişti.

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