Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirecek

Asgari Ücret Saptama Komisyonu itirazları değerlendirmek üzere 11 Ocak Salı günü saat 10.30’da toplanıyor.

Komisyonun kararına verilen 10 günlük itiraz süresinin 5 Ocak 2022 tarihinde sona ermesinin ardından, Asgari Ücretler Yasası’nda belirtilen koşul ile sürelere uygun olarak yapılan itirazları görüşmek üzere Komisyon yeniden toplanarak nihai kararını verecek.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu son toplantısında Asgari Ücreti brüt Saatlik: 40.38TL Günlük: 323.07TL Haftalık: 1615.38 TL Aylık: 7.000.00 TL olarak belirlemişti.