“Asgari ücret HP oranında artırılır diye kesin bir hüküm yok”

YENİDÜZEN

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, asgari ücret artışının hayat pahalılığı oranına endeksli olduğuna dair yasal bir zorunluluk bulunmadığını öne sürdü. Hür-İş’in masanın toplanması yönündeki çağrısını “yerinde” olarak değerlendiren Arhun, komisyonun Temmuz ayı öncesinde toplanmasının daha doğru olacağını ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçi tarafını temsil eden Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), asgari ücret masasının yeniden toplanması talebiyle bugün saat 14.00’te Çalışma Bakanlığı’na çağrıda bulunmaya hazırlanıyor.

Komisyonun işveren tarafını temsil eden İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun da konuya ilişkin YENİDÜZEN’e özel değerlendirmelerde bulundu.

Arhun, çalışan tarafının yaptığı başvurunun yasa tahtında olduğunu belirterek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun taraflardan herhangi birinin çağrı yapması halinde 15 gün içerisinde toplanmak zorunda olduğunu söyledi.

“Masa eğer toplanırsa tabii ki icabet edeceğiz” diyen Arhun, Temmuz ayının kamu maaşlarına hayat pahalılığı oranının yansıtılacağı ve buna bağlı olarak asgari ücretin yeniden değerlendirileceği bir dönem olduğuna işaret etti.

Arhun, asgari ücretin geç belirlenmesi ve geriye dönük başlatılmasının piyasayı sıkıntıya sokan bir unsur olduğunu ifade ederek, bu nedenle Hür-İş Federasyonu’nun çağrısını yerinde bulduğunu ifade etti.

Komisyon eğer Temmuz ayı gelmeden toplanırsa işverenler için bir sakıncası olmadığını, hatta bunun daha doğru olacağını düşündüklerini kaydeden Arhun, toplantı tarihine Çalışma Bakanlığı’nın karar vereceğini belirtti; tahmininin ay sonu veya Temmuz başı yönünde olduğunu söyledi.

Arhun, kamu maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığı oranının önemine de dikkat çekerek, hükümetin bu oranın tamamını maaşlara yansıtmayabileceği yönünde beyanları bulunduğunu hatırlattı.

“Kamu maaşlarına yapılacak olan artış asgari ücret açısından da kritiktir. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullanan Arhun, beş aylık hayat pahalılığı verisinin ortada olduğunu ve Haziran ayı verisinin eklenmesiyle çok büyük bir değişiklik beklemediğini dile getirdi.

Arhun, “Sonuçta 6 aylık da bunun bir puan altı ve üstü olacaktır” diyerek, asgari ücretin mutlaka hayat pahalılığı oranında artırılacağına dair kesin bir hüküm bulunmadığını, bunun yasal dayanağının da olmadığını öne sürdü.

Hür-İş bugün asgari ücret masası için çağrı yapacak