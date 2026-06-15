Hür-İş bugün asgari ücret masası için çağrı yapacak
Hür-İş Federasyonu, asgari ücret masasının toplanması talebiyle bugün saat 14.00’te Çalışma Bakanlığı’na çağrıda bulunacak.
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Hür-İş Federasyonu, asgari ücret masasının toplanması talebiyle bugün saat 14.00’te Çalışma Bakanlığı’na çağrıda bulunacak. Federasyon, çağrının ardından Bakanlık önünde basın açıklaması gerçekleştirecek.
Hür-İş Federasyonu tarafından yazılı yapılan açıklamada, bugün saat 14.00’te asgari ücret masasının toplanmasına ilişkin çağrının Çalışma Bakanlığı’na iletileceği belirtildi.
Açıklamada, çağrının ardından Çalışma Bakanlığı önünde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunulacağı kaydedildi.
Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin, asgari ücret masasına ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşacağı ve konunun aciliyetine dikkat çekeceği ifade edildi.
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Etiketler : hür-iş, ASGARİ ÜCRET, ahmet serdaroğlu