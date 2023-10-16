Asal Şube önünde trafik kazası... Bir araç direğe çarptı.

Lefkoşa Gazeteci Abdi İpekçi Caddesi üzerinde LV 802 plakalı aracıyla seyreden sürücü, yolun solunda bulunan viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan KGYS'nin direğine çarparak durabildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan iki kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.