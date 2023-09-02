‘Arkın Group Girne Fest 23’, Ozanköy Pekmez Festivali ile başladı…

Girne Belediyesi’nin Arkın Group Ana Sponsorluğunda Düzenlediği “Arkın Group Girne Fest 23” 15.nci Ozanköy Pekmez Festivali İle başladı.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Arkın Group ana sponsorluğunda 40 gün sürecek festivalin, bugün Ozanköyde başladığını söyledi.

Girne’nin sadece kumar turizmi ile anılmasının doğru olmadığını belirten Murat Şenkul, Girne bölgesinin doğal ve kültürel zenginliğiyle de turizmin bir incisi olduğunu vurguladı .

Amaçlarının Girne’nin doğal ve kültürel güzelliklerini geçmişte olduğu gibi yine ön plana çıkarmak ve turizmin hizmetine sunmak olduğunu kaydeden Şenkul, gerçekleştirilen festivalin bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde uzun soluklu bir Festivali hayata geçiren Girne Belediyesine teşekkür ederek böylesi etkinliklerin halka büyük moral verdiğini söyledi.

Girne Belediyesi’nin festivaller yanı sıra hayata geçireceği büyük projelerle Girne’nin çehresini de değiştirerek modern ve çağdaş bir kent haline geleceğini kaydeden Erhürman, böylesi etkinliklerde biz de kendimizi Girneli olarak görmek istiyoruz dedi.

Daha sonra söz alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birçok yerinde üretilen ürünlerin adlarıyla gerçekleşen festivallerin vatandaşları bir araya getirdiğini anımsatarak böylesi etkinliklerin kültürel mirasın geleceğe taşınmasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Festivalin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan değerleri yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise 6 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan büyük depremin yarattığı acıları hatırlatarak bu acıları unutmak mümkün değildir ancak hayat devam ediyor ve sahip olduğumuz güzelliklerin değerini bilmemiz gerekir diye konuştu.

Girne’nin Doğu Akdeniz’in en güzel noktalarından biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu güzelliklerin bölge halkıyla daha bir anlam kazandığını belirtti.

Biz kültürel mirasımızı yaşatmak ve Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetini tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Türk kültürünü yaşatmak için düzenlenen festivallere katılarak çaba sarf eden herkese teşekkür etti.

Yiyecek ve içecek stantlarının yanı sıra, el işleri ürünlerinin satıldığı festivale halk yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte daha sonra geleneksel Şira içimi yapıldı, Girne Belediyesi halk dansları topluluğunun gösterisinin ardından Cemal Arslangazi festivale gelenlere müzik dinletisi sundu.

Festival Değirmenlik Halk Dansları Topluluğunun gösterisinin ardından, Bikem Tunar konseri Dünya Barış Günü Şarkıları eşliğinde, Feyzan Korur şiir dinletisi sundu.

Cumartesi günü şiir dinletileri, halk dansları gösterisi ve Harnup ağacının tarihçesi anlatan bir sunumla devam edecek etkinlik Pazar günü Hikmet Kurtarıcıoğulları’nın vereceği konserle sona erecek.