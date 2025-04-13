“Arkaik Gülümsemelerden Çağdaş Yorumlara: Arkaik Yansımalar II Sergisi" açıldı.

Sergi Küratörü Ayhatun Ateşin tarafından yapılan açıklamada, serginin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "X. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu" kapsamında Akdeniz Açık Hava Müzesi’nde sanatseverlerle buluştuğu duyuruldu.

Açıklamada, Ayhatun Ateşin, Aysel Mirkasımova, Eser Keçeci Malyalı, Evrim Ergün, Fahimeh Heydari, Gökhan Okur, Kaan Canduran, Kevan Safari, Mert Kılınç, Mert Şardu, Mine Okur, Raif Dimililer, Raif Kızıl, Rana Emrahova, Selçuk Yalovalı, Sinem Akın Kılınç, Soner Pilge ve Vedia Okutan Gaydeler gibi sanatçıların eserlerinin yer aldığı belirtildi.

Serginin 15 Nisan’a kadar devam edecek olan "X. Uluslararası Akdeniz Pişmiş Toprak Sempozyumu" süresince ziyaret edilebileceği kaydedilen açıklamada, mayıs ayından itibaren ise Akdeniz Açık Hava Müzesi’nin sergileme odalarında izlenebileceğine dikkat çekildi.

“Arkaik heykellerin yüzlerindeki gülümsemeyi çağdaş sanatın diliyle yeniden okuyoruz”

Sanatçıların Arkaik Dönem'den esinlenerek klasik figür ve sembolleri kendi bakış açılarıyla yeniden yorumladığı serginin Akdeniz’in çok katmanlı tarihine çağdaş bir bakış sunduğu vurgulanan açıklamada, sanatçılar adına Ayhatun Ateşin’in ifadeleri şu şekilde verildi:

“Arkaik Yansımalar II Sergisi"ne katılan sanatçılar olarak bizler, insanlık tarihinin erken dönemlerine ait izleri, Arkaik heykellerin yüzlerindeki o gizemli gülümsemeyi, çağdaş sanatın diliyle yeniden okuyoruz. Amacımız, zamana direnmiş figürlerin, sembollerin ve ritüellerin görsel hafızamıza bıraktığı yankıları; bugünün duyarlılığı ve ifade biçimiyle yeniden üretmek. Arkaik gülümseme, bizim için sadece bir yüz ifadesi değil, insanlığın ilk estetik sezgilerinden biridir.

Her sanatçı bu sergide, geçmişin mirasıyla kişisel iç dünyasını birleştirerek, arkaik ile modern arasında bir köprü kurar. Bu sergi; tarihle bağ kurmanın, anlamı dönüştürmenin ve izleyiciye hem tanıdık hem de yeni bir deneyim sunmanın peşindedir. Arkaik Yansımalar II, gelenekten geleceğe uzanan bir sanatsal yolculuktur. Sessiz toprak figürlerin içindeki sesi duymaya, geçmişin gülümsemesini bugünün yüzüne taşımaya davettir.”