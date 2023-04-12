Arıklı: “Sendikaların izin verdiği icraatları mı yapacağız?”

Hükümet ortaklarından, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında EL-SEN’in günlerdir devam ettiği eylemi eleştirdi, ‘El-Sen’in canının istediği yer ve zamanda ülkenin elektriğini kestiğini, iktidara aleni meydan okuduğunu’ savundu.

“Hükümet olarak, söz verdiğimiz icraatları mı yapacağız, yoksa ancak sendikaların izin verdiği icraatları mı yapacağız?” diye soran Arıklı, “Bu Devletin adı KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi?” sorusuna cevap istedi.

Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Biz bu Hükümeti kurarken, "Reform Hükümeti" olmak için yola çıktık. Güya ülkemizdeki sendikal sistemle ilgili bir dizi tedbir alacaktık.

Ne yazık ki bu konuda herhangi bir adım atmadık. Sendikalar, her alanda siyasi irade ile bilek güreştirmeye, Hükumete karşı güç gösterisinde bulunmaya devam ettiler.

Mesela dün, THY uçağı havada iken, Hava Kontrolörleri Sendikası El-Sen'e destek amaçlı greve gitti. Havadaki uçak Ercan'a inemedi. Uçak 45 dakika havada dolaşıp sonra Adana'ya gitmek zorunda kaldı...

Ve yine mesela, El-Sen kendisine öyle bir güç vehmediyor ki, canının istediği yer ve zamanda ülkenin elektriğini kesiyor, iktidara aleni meydan okuyor. Gelinen noktada El-Sen AKSA ile pazarlığa otururken kendisinin de masada olmasını istiyor.

Soru şu; Bu Devletin adı KKTC mi, Sendikalar Cumhuriyeti mi?

Ve biz halkın oyuna mazhar olmuş bir Hükümet olarak, söz verdiğimiz icraatları mı yapacağız, yoksa ancak sendikaların izin verdiği icraatları mı yapacağız?

Önümüzdeki bir kaç haftanın sorusu bu...