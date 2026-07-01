LTB’den asfaltlama duyurusu
LTB, Küçük Kaymaklı Bozkır Sokak'ta yarın mekanik altyapı ve asfalt serme çalışmaları yapılacağını ve bu kapsamda bahse konu yolun trafik akışına kapalı olacağını duyurdu.
A+A-
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yarın Küçük Kaymaklı Bozkır Sokak'ta kazı, mekanik altyapı ve asfalt serme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince Bozkır Sokak’ın trafik akışına kapalı olacağı bildirilirken, “Sürücülerin çalışmalar boyunca trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur” ifadelerine yer verildi.
Bu haber toplam 277 defa okunmuştur