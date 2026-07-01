Yeminler edildi: Onlar artık diş hekimi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunları düzenlenen yemin töreniyle meslek hayatlarına ilk adımını attı. Akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen törende mezunlar, etik değerlere bağlı kalma ve insan sağlığına hizmet etme sözü verdi. Törende ayrıca üstün başarı gösteren öğrenciler ile eğitimde katkı sunan akademisyenler de ödüllendirildi.

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, mesleki yaşamlarının en anlamlı dönüm noktalarından biri olan Yemin Töreni’nde bir araya geldi. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen tören, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, yıllar süren yoğun eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan geleceğin diş hekimleri, meslek hayatlarına ilk adımlarını atmanın gururunu yaşadı. Törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy yaptı. Mezun öğrenciler adına ise Diş Hekimliği Fakültesi Türkçe Programı birincisi Berkay Hamurcu, İngilizce Program mezunları adına ise program birincisi Mohanna Faraji duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Tören kapsamında Türkçe ve İngilizce programlardan mezun olan öğrenciler, mesleki yeminlerini ederek “diş hekimi” unvanını resmen kazandı. Mezuniyet coşkusunun yaşandığı törende, üstün akademik başarı göstererek programlarını dereceyle tamamlayan öğrencilere sertifikaları da takdim edildi. Türkçe Program dönem üçüncüsü Diş Hekimi Emine Gül Tunç, Türkçe Program dönem ikincisi ve aynı zamanda fakülte ikincisi Diş Hekimi Orçun Turgut ile Türkçe Program dönem birincisi ve aynı zamanda fakülte birincisi Diş Hekimi Berkay Hamurcu, gösterdikleri üstün başarılarıyla ödüllendirildi.

Eğitimde mükemmeliyet ödülleri sahiplerini buldu

Törende ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Eğitim Performansı Ödülleri” de sahiplerini buldu. Öğretim üyelerinin eğitim alanındaki özverili çalışmalarını takdir etmek ve öğrencilere sundukları katkıları onurlandırmak amacıyla verilen ödüller, öğrencilerin değerlendirmeleri doğrultusunda belirlendi. Fakültede teorik, pratik ve klinik eğitimde görev yapan tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin aday olduğu değerlendirme sürecinde; 164 preklinik ve 355 klinik öğrencinin yanı sıra Türkçe ve İngilizce programlarda eğitim gören öğrencilerin geri bildirimleri esas alındı. Bu kapsamda “Pratik Eğitime Üstün Katkı Ödülü”, “Klinik Eğitime Üstün Katkı Ödülü”, “Genç Eğitimci Başarı Ödülü”, “Eğitim Başarı Ödülü” ve “En Etkili Eğitimci Ödülü” sahiplerine takdim edildi.

Prof. Dr. Murat Tüzünkan: “Gittiğiniz her yerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel vizyonunu ve değerlerini temsil edeceksiniz”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tüzünkan, diş hekimliğinin yalnızca teknik bilgiyle icra edilen bir meslek olmadığını vurgulayarak, “Diş hekimliği; insanı anlamayı, acıyı hafifletmeyi, güven vermeyi ve etik değerlerden asla taviz vermemeyi gerektiren özel bir meslektir” dedi. Bugün edilen yeminin sıradan bir törensel adım olmadığını ifade eden Prof. Dr. Tüzünkan, “Bu yemin; bilginizi insan sağlığı için kullanacağınıza, dürüstlükten ayrılmayacağınıza ve vicdani sorumluluğunuzu her koşulda taşıyacağınıza dair çok kıymetli bir sözdür” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik başarısına da değinen Prof. Dr. Tüzünkan, üniversitenin Times Higher Education 2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Bu başarı yalnızca bir sıralama değildir; yıllardır verilen emeğin, bilime ve eğitime duyulan inancın sonucudur” dedi. Sağlık eğitiminin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tüzünkan, Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının insan hayatına doğrudan dokunan bir mesleğe adım attığını vurgulayarak, “Bizim hedefimiz sadece meslek sahibi bireyler yetiştirmek değil; etik değerlere bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinen sağlık profesyonelleri kazandırmaktır” dedi. Konuşmasının sonunda mezunlara seslenen Prof. Dr. Tüzünkan, “Gittiğiniz her yerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel vizyonunu ve değerlerini temsil edeceksiniz” dedi.

Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy: “Mezunlarımızı etik değerlere bağlı ve yaşam boyu öğrenmeye açık bireyler olarak mesleğe hazırlıyoruz”

Törenin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, fakültenin bu yıl 50’si İngilizce, 84’ü Türkçe programdan olmak üzere toplam 134 mezun vermenin gururunu yaşadığını söyledi. Fakültenin 2007 yılında kurulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ulusoy, bugüne kadar 2 bin 172 diş hekimi yetiştirdiklerini belirterek, “Fakültemiz yalnızca lisans düzeyinde değil, lisansüstü eğitimde de önemli bir birikime sahiptir. 2011-2026 yılları arasında sekiz anabilim dalımızda 123 doktora öğrencimiz mezun olmuştur” dedi.

Fakültede Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki programda eğitim verildiğini ifade eden Prof. Dr. Ulusoy, bu yıl toplam 765 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimsediklerini vurgulayan Prof. Dr. Ulusoy, “Her yıl güncellenen müfredatımızla öğrencilerimizin mesleki, bilimsel ve bireysel yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Mezunlarımızı etik değerlere bağlı, sorumluluk alabilen, eleştirel düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve yaşam boyu öğrenmeye açık bireyler olarak mesleğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin yalnızca mesleki bilgiyle değil, etik değerlere bağlı, eleştirel düşünebilen ve yaşam boyu öğrenmeye açık bireyler olarak mezun olduklarını belirten Prof. Dr. Ulusoy, 2024 yılında hayata geçirilen Collegium Dentalis sisteminin de öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Öğretim üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür eden Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, “Akademik birikimleri ve emekleriyle fakültemizi bugün bulunduğu saygın konuma taşıyan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Prof. Dr. Ulusoy, konuşmasının sonunda mezunları tebrik ederek meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Berkay Hamurcu: “Bugün ettiğimiz yemine ve beyaz önlüğün kutsallığına her şartta sadık kalacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkçe Programı ve Fakülte birincisi Diş Hekimi Berkay Hamurcu, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, aynı kürsüde bulunmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Hamurcu, “Bugün hayatımızın en gururlu ve en unutulmaz günlerinden birini yaşıyoruz” dedi. Klinik ve preklinik dönemlerde yaşadıkları deneyimlere değinen Hamurcu, “İlk hastamız, ilk kliniğe çıkışımız ve yaşadığımız tüm o heyecanlar bizim için unutulmazdı” dedi. Eğitim süreçlerinde kendilerine destek olan akademisyenlere teşekkür eden Hamurcu, “Bizleri yetiştiren tüm hocalarımıza ve bize her zaman güvenen yönetimimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Üniversitenin sunduğu imkanların başarılarında büyük payı olduğunu da vurguladı.

Öğrencilik yıllarında çeşitli görevler üstlendiğini belirten Hamurcu, bu süreçte kazandığı deneyimlerin kendisine önemli katkılar sağladığını söyledi. Mezun arkadaşlarına seslenen Hamurcu,“Değerli meslektaşlarım, gururla taşıdığımız bu beyaz önlükler, insana ve sağlığa adanmışlığın sembolüdür. Bizler sadece kliniklerde tedavi uygulayan değil; insanların hayatına dokunan, acılarını dindiren ve toplum sağlığını kutsal bilen hekimler olacağız. Bugün ettiğimiz yemine ve beyaz önlüğün kutsallığına her şartta sadık kalacağız” dedi.

Mohanna Faraji: “Bu bir son değil, hikâyemizin yeni bir başlangıcı”

İngilizce Program birincisi Diş Hekimi Mohanna Faraji ise mezunlar adına yaptığı konuşmada, mezuniyetin hem mutluluğu hem de hüznü bir arada yaşattığını söyledi. Birlikte yıllar boyunca aynı sıraları, klinikleri ve zorlu eğitim sürecini paylaştıkları arkadaşlarından ayrılmanın kolay olmadığını belirten Faraji, yeni bir hayatın başlangıcında olmanın heyecanını taşıdıklarını ifade etti. Diş hekimliği eğitiminin kendilerine yalnızca mesleki bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda daha güçlü ve dayanıklı bireyler olmalarını sağladığını vurgulayan Faraji, eğitim sürecinde kendilerine rehberlik eden akademisyenlere teşekkür ederek, “Hocalarımız bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşarak her zaman yanımızda oldular. Onların desteği bugün burada olmamızın en önemli nedenlerinden biridir” dedi.

Kendisine her zaman inanan ailesine de teşekkür eden Faraji, Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurdukları dostlukların ve biriktirdikleri anıların yaşamları boyunca kendilerine eşlik edeceğini söyledi. Mezuniyetin bir veda değil, yeni hedeflere uzanan bir başlangıç olduğunu belirten Faraji, “Bu, hikâyemizin sonu değil. Sadece bir bölümü kapatıp yenisini yazmaya başladığımız bir an. Umarım hepimiz daha büyük hayaller kurma, daha çok çalışma ve hizmet edeceğimiz insanların hayatlarında güzel izler bırakma cesaretine sahip oluruz” ifadelerini kullandı. Konuşmasını, “2026 dönemi mezunları olarak hepimizi yürekten tebrik ediyorum” sözleriyle tamamladı.