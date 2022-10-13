Arda’nın organları 4 hastaya umut oldu

İskele’de Sınırüstü köyü girişinde 22 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve önceki gün yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybeden 12 yaşındaki Arda Okur’un organları, 4 hastaya umut oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Hasan Birtan, Arda’nın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından organ nakli koordinatörünün aileye başvurduğunu ve ailenin de bağışlamayı kabul ettiğini aktardı.

Arda’nın kalbinin, iki böbreğinin ve karaciğerinin başka hastalara bağışlandığını anlatan Doktor Birtan, kalbin ve böbreklerin Kıbrıs’ın kuzeyindeki 3 hastaya, karaciğerin ise Türkiye’deki bir hastaya umut olduğunu ifade etti.

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 22 Eylül’de, 19 yaşındaki Eren Okur’un, kardeşi Arda’yı okuldan alıp Boğaziçi’nde bulunan evlerine götürdüğü sırada meydana gelmişti.

İskele-Lefkoşa anayolunda faaliyet gösteren Tatlı Market önlerinde Eren Okur, yönetimindeki FU 355 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için bekleyen Zeynel Abidin Yılmaz (E-46) yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon araca çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren Okur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arda Okur kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren Okur “sağ kolunda kırık” teşhisiyle müşahede altına alınmıştı. Arda Okur ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

20 gündür tedavi gören Okur, yaşam mücadelesini kaybetmişti.

12 yaşındaki Arda Okur, yaşam mücadelesini kaybetti