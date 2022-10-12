İskele’de Sınırüstü köyü girişinde 22 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 12 yaşındaki Arda Okur yaşam mücadelesini kaybetti.

20 gündür Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören Okur, hayata tutunamadı.

Okur, bugün ikindi namazı sonrasında Boğaziçi Mezarlığı’na defnedilecek.

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 22 Eylül’de meydana gelmişti.

Kaza, 19 yaşındaki Eren Okur’un, kardeşi Arda’yı okuldan alıp Boğaziçi’nde bulunan evlerine götürdüğü sırada meydana gelmişti.

İskele-Lefkoşa anayolunda faaliyet gösteren Tatlı Market önlerinde Eren Okur, yönetimindeki FU 355 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrederken, dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için bekleyen Zeynel Abidin Yılmaz (E-46) yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon araca çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan FU 355 plakalı araç sürücüsü Eren Okur ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arda Okur kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Eren Okur “sağ kolunda kırık” teşhisiyle müşahede altına alınmıştı.

Arda Okur ise yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti.

20 gündür tedavi gören Okur, yaşam mücadelesini kaybetti.