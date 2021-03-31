Araziler için beyan süresi 2 Nisan’a kadar uzatıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu Genel Müdürü İpek Kızılduman, ekilen, dikilen ve nadasa bırakılan arazileri için beyan yapamayan üreticiler için beyan süresinin, son kez olmak üzere 2 Nisan Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

Kızılduman yaptığı açıklamada, Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresi’nden kiralanan araziler için yapılacak beyanların, sözleşmeleri ile birlikte teslim edileceğini belirterek, ilk kez beyan edilecek parsellerin evraklı teslim edilmediği takdirde, beyan başvurusunun kabul edilmeyeceğini ifade etti. Kızılduman, başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve bölge tarım dairelerinden alınacağını kaydetti.

PATATES İTİRAZLARI

Kızılduman ayrıca, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince 2020 Sonbahar Patates ekimi yapılan araziler ile ilgili yasal itiraz süresinde teknik komite bulgularına itiraz etmiş olan ancak askı listesindeki komite bulgusu sonucunun olumlu sonuçlanmadığını gören üreticilerin Fon müdürlüğüne yine 2 Nisan’a kadar itirazda bulunabileceğini bildirdi.