Aranan şahıs yurt dışına kaçtı

Lefkoşa’da çalıştığı acenteden şahıslara uçak bileti satarak 30 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği iddia edilen zanlı E.K. mahkemeye çıkarıldı. Polis, olayla ilgili aranan bir şahsın yurt dışına kaçtığının tespit edildiğini ifade etti.

Lefkoşa’da meydana gelen Sahtekârlıkla Para Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.K.mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olayla ilgili bulguları aktardı. Oran, mahkeme huzurunda bulunan zanlı E. K.’nin şuan aranmakta olan bir kişi ile birlikte 2021 Yılı Temmuz - Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir işyerinde, henüz tespit edilemeyen şahıslardan banka hesapları üzerinden dolandırmak niyetiyle on beş farklı şahsa uçak bileti kesip bir şahsa otel rezervasyonu yaparak karşılığında nakit olarak toplam 30.000 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı E. K.’nin mahkeme emri ile tespit edilerek tutuklandığını, diğer arana kişinin ise yapılan muhaceret kontrolünde yurtdışına kaçtığının tespit edildiğini belirtti. Polis zanlı E. K.’nin ikametgâhında yapılan aramada bir adet diz üstü bilgisayar, bir adet tablet ve bir adet cep telefonunun emare olarak alındığını ve incelenmek üzere teknik birime verildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının yapmış olduğu beyanların teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emareler ile ilgili raporların beklendiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.