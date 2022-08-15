Aranan kişiler var

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye ciddi miktarda para ile giriş yapmak isterken tutuklanan S.T ile aynı ismi taşıyan oğlu hakkındaki soruşturma sürüyor.

Farklı tarihlerde ülkeye giriş-çıkış yaptıkları belirlenen zanlılarla ilgili yürütülen polis soruşturmasında aranan kişiler olduğu mahkemede aktarıldı.

Zanlılar hakkında 4’er gün tutukluluk kararı alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez olguları aktardı.

Polis, zanlının “Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 6 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan S.T’nin yolcu beraberinde bulundurduğu 800 bin Euro’yu Ercan Gümrük Şubesine yatırım amaçlı getirdiğini beyan ettiğini söyledi, şüpheli görülerek yapılan tahkikatta 31 Temmuz’da 500 bin Euro, 1 Ağustos’ta ise 600 bin Euro’yu yatırım yapmak ve iş kurma maksadı ile beyanın daha bulunduğunu dile getirdi.

Polis, 9 Ocak-14 Temmuz tarihleri arasında Ercan Hava Limanı’ndan ülkeye yolcu olarak giriş yapan S.Y’nin "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket” suçlarından halen tutuklu bulunan babası S.T’nin

istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı gümrük yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanı’nda gümrük yetkililerine beyan etmeyerek ülkeye toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ettiğini belirtti.

Birçok kez giriş çıkış yaptılar

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 1 milyon

500 bin Euro’yu zanlı Ö.T’ye teslim ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığı ve tahkikatın devam ettiğini söyleyen polis, baba-oğulun birçok kez giriş çıkış yaptığını ve Türkiye’den çıkışlarında toplam 12 bin Euro’yu beyanlarının bulunduğunu mahkemeye aktardı.

4 gün tutukluluk

Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, baba-oğul zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.