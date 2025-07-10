Arama-Kurtarma araçları Sivil Savunma Teşkilatı'na teslim edildi

Üst yapıları, GÜNSEL mühendisleri tarafından tamamlanan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na ait 7 adet arama-kurtarma aracı, kullanıma hazır olarak teslim edildi.

GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde düzenlenen teslim törenine Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, SSTB Yeni Başkanı olarak göreve başlayacak Hakan Balaban ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in yanı sıra projede imzası bulunan GÜNSEL mühendisleri ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı çalışanları katıldı. Törende, Kıbrıs Arama Kurtarma Derneği (KARK) ve Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) temsilcileri de hazır bulundu.

Tamamen yerli ve özgün bir çözüm

GÜNSEL mühendisleri tarafından, SSTB’nin Toyota Tundra marka araçlarına entegre edilmek üzere geliştirilen özel üst yapılar, Sivil Savunma Teşkilatı’nın doğal afet, arama-kurtarma ve zorlu saha görevlerindeki operasyonel kapasitesini artırma hedefi ile tamamlandı. GÜNSEL Mühendislik Çözümleri tarafından tamamlanan proje, Kuzey Kıbrıs’ın yerli üretim kabiliyetlerinin stratejik kamu kurumlarının hizmet kapasitesini artırmada oynayabileceği etkin rolü ispatlayan önemli bir mühendislik başarısı olarak öne çıktı.

Başlangıçta Amerika menşeli bir firma ile yürütülmesi planlanan proje, Yakın Doğu Üniversitesi’nin mühendislik gücü ile Kıbrıs’ın kuzeyinde, yerli kaynaklarla ve özgün bir şekilde hayata geçirildi. GÜNSEL mühendisleri, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yürütülen kapsamlı analiz ve planlama süreci sonucunda, teşkilatın özel ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş bir tasarım geliştirdi.

Üst yapılar; ekipmanlara hızlı erişim sağlayan raf sistemleri, gizli aydınlatmalar, inverter destekli enerji çözümleri, özel T-kızak mekanizması ve tavan sepeti gibi birçok yenilikçi özelliği ile dikkat çekiyor. GÜNSEL mühendislerinin, SSTB’nin ihtiyaçlarına göre gerçekleştirdiği “terzi işi” özel tasarımla hayat bulan projede alüminyum kullanıldı. Böylece, hem hafiflik hem de dayanıklılık sağlanarak araç taşıma kapasitesi içerisinde maksimum işlevsellik elde edildi.

İleri sevite üretim teknolojileri kullanıldı

GÜNSEL mühendisleri tarafından tamamlanan projede, tasarım ve üretim süreci boyunca ileri seviye üretim teknolojileri kullanıldı. Flow Mach3 su jeti teknolojisi ile hassas kesimler yapılırken, yüksek mukavemetli kaynak sistemleri ile dayanıklılık maksimum seviyeye taşındı. Proje boyunca uygulanan sistematik ve tekrar edilebilir üretim yapısı sayesinde, seri üretim kalitesinde araçlar ortaya çıkarıldı..

Haziran ayı itibarıyla altıncı aracın teslimi tamamlandı ve projenin son aracı da gerçekleştirilen törenle resmen teslim edilerek süreç başarıyla sonuçlandırılmış oldu. Törenin ardından teslimi gerçekleştirilen araçlar, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kortej oluşturarak etkileyici görüntüler oluşturdu.