Arama çalışmalarında bulunan iki naaşın kimliği belirlendi
Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde ulaşılan iki naaşın kimlik tespitine yönelik DNA çalışmaları tamamlandı.
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Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde ulaşılan iki naaşın kimlik tespitine yönelik DNA çalışmaları tamamlandı.
Yapılan incelemeler sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül’e ait olduğu belirlendi.
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Etiketler : GEMİ