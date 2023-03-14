Aracından 1 kilo 800 gram hintkeneviri çıktı

Mağusa’da, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 36 yaşındaki M.Y. isimli zanlının aracında 1 kilo 800 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında gerçekleşen operasyon sonucunda ele geçirilen maddenin emare olarak alındığı, zanlının ise tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.