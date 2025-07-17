Aracında ve üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan R.B.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ömer Uluçay mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16.07.2025 tarihinde saat 22.15 raddelerinde Lefkoşa'da “Huzur operasyonu” kapsamında yapılan rutin araç kontrolünde zanlının kullanımında bulunan araçta yapılan aramada film tablet içerisinde 300 mg'lık 5 adet Lyrica hap, zanlının üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, aynı gün Lefkoşa’da ikametgahında yapılan aramada herhangi bir kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.