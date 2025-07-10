Aracında sıkışan yaralı itfaiye yardımıyla araçtan çıkarıldı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen trafik kazasında aracında sıkışan Oktay Akçara itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kontrol altına alındı.

Polis açıklamasına göre, Oktay Akçara, yönetimindeki GU 260 plakalı araç ile saat 19.50 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunun 4-5'inci km'leri arasında, çift şeritli yolun sol tarafında Güzelyurt istikametinde seyrederken Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yakınlarındaki çembere girmek için dikkatsizce sağ şeride geçti. Akçara, sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden Erol Şanlımustafa yönetimindeki PD 761plakalı aracın önünü tıkadı ve çarpıştılar. Kazada Oktay Akçara yaralandı.

Soruşturma devam ediyor.