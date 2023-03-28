Aracın önünü kesip, ciddi şekilde darp ettiler

Lefkoşa’da, gece yarısı, aracının önünü kestikleri şahsı ciddi şekilde darp eden zanlılardan biri tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ümit Karagöz, zanlı E.T’nin "Kasti Hasar ve Ciddi Darp" suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 28 Mart tarihinde Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde ilerleyen İdris Bulut’un, henüz tespit edilemeyen bir sebeple, iki araç tarafından önü kesilerek durdurulduğunu, arka kısmına ise kaçmaması için bir başka aracın durduğunu aktardı.

Polis, Bulut’un aracının arkasında duran araçtan E.T. isimli şahsın indiğini ve kendisini ciddi şekilde darp ettiğini, aracının camını kırıp, kapısını ise hasara uğrattığını aktardı.

Bulut’un korkarak olay mahallinden kaçtığını, daha sonra kardeşi tarafından bulunup Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü ve ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındığını söyleyen polis, olay mahallinde tespit edilen E.T.’nin mahkeme emri gereği tutuklandığını aktardı.

Polis, diğer şahısların aranan kişi ilan edildiklerini aktararak, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.